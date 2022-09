ROSENHEIM. Ein Post in einer Social-Media-Gruppe bringt seit heute, Samstagnachmittag, 10.09.2022, Unsicherheit bei Herbstfestbesuchern und der Rosenheimer Bevölkerung. Bei einem Messerangriff am gestrigen Freitagabend sei auf dem Herbstfestgelände ein Mann von mehreren Tätern niedergestochen worden, so der Post. Tatsächlich ist der Rosenheimer Polizei kein solcher Vorfall bekannt. Um der Sache trotzdem nachzugehen, bittet die Polizei mögliche Zeugen oder sogar den Verletzten des angeblichen Messerangriffs, sich zu melden.

Gegen 23:00 Uhr sei am Freitagabend, 9. September 2022, auf dem Rosenheimer Herbstfest ein Mann niedergestochen worden, so schreibt die vermeintliche Verfasserin des Social-Media-Posts. Auch eine angebliche Täterbeschreibung und ein Zeugenaufruf der Polizei findet sich in den Zeilen, die offensichtlich am Samstagnachmittag veröffentlicht wurden.

In Wirklichkeit ist der Rosenheimer Polizei bislang kein Messerangriff am Freitagabend bekannt. Entsprechende Recherchen blieben ergebnislos. Ob tatsächlich ein Mann durch eine Messerattacke von unbekannten Tätern verletzt wurde oder ob es sich dabei um Fake-News handelt, ist nun Gegenstand von Ermittlungen. Deshalb bittet die Rosenheimer Polizei vornehmlich das vermeintliche Opfer, sich zu melden. Auch Zeugen des Vorfalls und die, offensichtlich weibliche Verfasserin des Posts werden gebeten, sich dringend bei der Rosenheimer Polizei unter der Rufnummer 08031 / 200-0 zu melden. Hinweise können auch persönlich bei der Polizeiinspektion in der Ellmaierstraße oder direkt bei der Wiesnwache im Glückshafen auf dem Herbstfestgelände abgegeben werden.