SCHNAITTENBACH. LKR AMBERG-SULZBACH. In der Nacht auf 9. September 2022 wurde in eine Garage in Schnaittenbach eingebrochen und ein wertvoller Pkw entwendet.

Zwischen gestern Abend 21:30 Uhr und heute Nacht gegen 03:45 Uhr wurde in eine Garage eingebrochen und ein Audi im Wert von mindestens 60.000 € entwendet. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Audi RS4 aus der ersten Modellreihe. Die Täter hebelten, um an das Fahrzeug zu kommen, die Tür zur Garage auf. Im Anschluss fuhren Sie mit dem hochwertigen Fahrzeug in unbekannte Richtung weg.

Trotz unmittelbar eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug nicht mehr festgestellt werden.

Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die Angaben zur Tat machen können oder das Fahrzeug im Raum Schnaittenbach gesehen haben, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 09621/8900 in Verbindung zu setzen.