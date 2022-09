POLLENRIED BEI NITTENDORF, LKRS. REGENSBURG UND BELGIEN. Die Oberpfälzer Polizei konnte Baumaschinen im Wert von mehreren 10.000 Euro sicherstellen. Diese verschwanden zuvor auf einer Baustelle in Belgien.

Beamten der Autobahnpolizeistation Parsberg fiel am Donnerstag, 8. September 2022 gegen 10:00 Uhr ein Sattelzug auf, der die Autobahn A3 in Richtung Passau befuhr. Das Gespann war mit zwei Kampaktladern sowie einem Mini-Bagger beladen und wurde Höhe Pollenried einen Kontrolle unterzogen. Zusammen mit anderen Unterlagen händigte der 32-jährige Fahrer Kaufverträge für die die Baumaschinen aus. Den Polizeibeamten fiel jedoch bei genauerer Überprüfung auf, dass der angebliche Verkäufer, eine Firma, zum Zeitpunkt der vermeintlichen Vertragsunterzeichnung nicht mehr existierte. Weitere Ermittlungen bestätigten den Verdacht, dass die Baumaschinen kürzlich widerrechtlich von einer Baustelle in Belgien abtransportiert wurden. Die Polizei stellte sie deshalb sicher. Ihr Wert liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Der Kraftfahrer, der vermutlich nichts über die Herkunft seiner Ladung wusste, konnte seinen Weg im Anschluss fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen, die u.a. wegen Hehlerei und Urkundenfälschung geführt werden, hat die Kriminalpolizei Regensburg übernommen.