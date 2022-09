1314. Wohnungsbrand – Bogenhausen

Am Donnerstag, 08.09.2022, gegen 20:30 Uhr, informierte ein Anwohner eines Wohnanwesens den Polizeinotruf über eine Rauchentwicklung in der Nachbarwohnung.

Durch die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort konnte starker Rauch in einem Appartement im 15. Stockwerk festgestellt werden. Der Brand wurde anschließend durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht. Einer Evakuierung bedurfte es nicht. Die Anwohner wurden lediglich gebeten, in ihren Wohnungen zu verbleiben und die Türen zu verschließen.

Durch das Feuer wurde die Wohnung des 62-Jährigen derart beschädigt, dass sie unbewohnbar ist. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Andere Wohnungen wurden nicht beschädigt. Auch Personen wurden nicht verletzt.

Brandursache könnte eine brennende Kerze in der Wohnung gewesen sein.

Die diesbezüglichen Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

1315. E-Bike-Fahrer verstirbt an Unfallfolgen – Obermenzing

Bereits am Donnerstag, 18.08.2022, gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 84-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem E-Bike die Rathochstraße stadteinwärts, um die Kreuzung zur Thaddäus-Eck-Straße geradeaus zu überqueren.

Zur selben Zeit fuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Renault Pkw-Kleintransporter, die Thaddäus-Eck-Straße Richtung Verdistraße, um nach links in die Rathochstraße abzubiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 84-Jährige stürzte durch den Unfall mit seinem E-Bike zu Boden. Hierdurch erlitt er schwere Kopfverletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

Am Mittwoch, 07.09.2022, verstarb der 84-Jährige nun an den Folgen des Unfalls im Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1316. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch – Isarvorstadt

Am Dienstag, 06.09.2022, zwischen 00:40 Uhr und 01:50 Uhr, klingelte es mehrfach an der Wohnung einer 30-Jährigen mit Wohnsitz in München in der Isarvorstadt. Nachdem sie den Türöffner betätigt hatte, gelangte ein ihr nicht bekannter Mann in den Wohnkomplex. Dieser kniete in der Folge vor der verschlossenen Kellertür, als sie sich ins Erdgeschoss begab.

Sie forderte den Mann auf, das Haus zu verlassen und wollte ihn hinausschieben. In diesem Moment ging er auf die sie zu und versuchte sie zu küssen. Das konnte sie verhindern und er flüchtete in der Folge.

Der Mann bemerkte auf seiner Flucht einen unversperrten Pkw, Ford eines Pizzalieferdienstes und versteckte sich im Kofferraum. Bei Rückkehr des 38-jährigen Fahrers wurde er entdeckt und zum Aussteigen bewegt.

Die zwischenzeitlich durch die 30-Jährige verständigte Polizei konnte im Rahmen einer eingeleiteten Sofortfahndung unweit der Maistraße ein eingeschlagenes Kellerfenster in einem Bürokomplex der Frauenlobstraße feststellen. Nach Absuche und der Zuhilfenahme des Diensthundes „Franzi“ (Belgischer Schäferhund, Rauschgifthund fünf Jahre) konnte ein 25-Jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland in einer Toilette aufgefunden werden. Auf Ansprache der Beamten reagierte er nicht und wollte die Toilette auch nicht verlassen. Er versuchte sich einer Fesselung zu widersetzen und trat gezielt nach den eingesetzten Beamten. Diese konnten jedoch ausweichen und wurden nicht getroffen.

Der 25-Jährige, bei dem es sich zweifelsfrei um den Mann aus der Maistraße als auch aus dem Kofferraum des Lieferdienstes handelt, hat sich nun zu verantworten wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, den Versuch einer Körperverletzung, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Er wurde festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1317. Organisierter Callcenterbetrug; Falsche Polizeibeamte; Festnahme von zwei Tatverdächtigen – Berg am Laim

Am Mittwoch, 07.09.2022, gegen 18:00 Uhr, bekam ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer ihm unbekannten männlichen Person, die sich als Kriminalpolizist vom K 4, Raubdelikte ausgab. Dem über 70-Jährigen wurde erklärt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei, wobei zwei Rumänen festgenommen werden konnten. Einer davon sei jedoch noch auf der Flucht. Man habe Notizzettel mit seinen Daten und den Hinweis auf mehrere Tausend Euro und einen Tresor bei den Tätern gefunden.

Der Rentner bejahte dies und gab an, mehrere Zehntausend Euro zu besitzen. Nach weiteren Fragen seitens der Täter erkannte der Mann jedoch den Betrug, woraufhin seine Ehefrau den Polizeinotruf informierte. Im weiteren Verlauf wurde er dazu gebracht, Informationen über seine Vermögenswerte zu geben. Er solle Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro bei seiner Bank abheben, um einen angeblichen „Herrn Klein“ von der Bank zu überführen.

Als der über 70-Jährige mit dem vermeintlichen Geld nach Hause kam, wurde er von den Tätern aufgefordert, das Geld in eine Tasche zu legen. Gegen 18:00 Uhr klingelte wie angekündigt ein gewisser Jens Müller und nahm die Tasche an sich. Kurze Zeit später konnte der vermeintliche Herr Müller als 29-jähriger Tatverdächtiger von zivilen Einsatzkräften festgenommen werden. Tatbeteiligt wurde des Weiteren eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München ebenfalls festgenommen.

Im Rahmen der Sachbearbeitung stellte sich heraus, dass beide für eine gleichgelagerte Tat im Bereich Fürstenfeldbruck in Frage kommen. Sowohl der 29-Jährige als auch die 18-Jährige wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaftbefehl gegen den männlichen Abholer. Die weibliche Abholerin wurde vom Ermittlungsrichter entlassen.

Die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1318. Aggressionsdelikt unter Jugendlichen – Au

Am Dienstag, 06.09.2022, gegen 20:20 Uhr, gerieten zwei 17-Jährige mit einem 42-Jährigen alle mit Wohnsitzen in München am Kolumbusplatz in einen verbalen Streit. Dieser eskalierte, nachdem der 42-Jährige den Jugendlichen Drogengeschäfte mit Minderjährigen unterstellte. Auf die Kritik reagierte einer der 17-Jährigen mit einem unvermittelten Faustschlag ins Gesicht des Mannes. Danach soll er ein Küchenmesser gezogen haben und mit Stichbewegungen auf den 42-Jährigen zugegangen sein. Weiterhin soll er dabei gedroht haben, ihn jetzt abzustechen. Dem Mann gelang es dem Angriff zu entkommen. Daraufhin entfernten sich beide Jugendliche und gingen in ihre nahegelegene Unterkunft.

Der 42-Jährige ging ihnen nach, woraufhin die beiden 17-Jährigen gemeinschaftlich mit Faustschlägen auf ihn losgingen. Sie flüchteten zunächst, kehrten aber kurze Zeit später zu der Unterkunft zurück, wo sie von der mittlerweile verständigten Polizei festgenommen wurden. Das mutmaßlich verwendete Messer konnte nicht mehr aufgefunden werden.

Der 42-Jährige wurde leicht verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Beide Jugendliche wurden von ihrer Unterkunft aus entlassen.

Die abschließenden Ermittlungen hat das Kommissariat 23 (jugendtypische Gewalttaten) übernommen.

1319. Wohnungseinbruch – Moosach

Zwischen Dienstag, 30.08.2022, gegen 07:30 Uhr und Donnerstag, 08.09.2022, gegen 08:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Moosach ein.

Hierzu hebelten sie das Fenster eines Wohnzimmers auf. Sie durchwühlten die Wohnung nach Stehlgut, konnten nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch keine Wertgegenstände auffinden. Die Täter entfernten sich ohne Tatbeute in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Alfred-Drexel-Straße, Dachauer Straße und Wintrichring (Moosach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1320. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus – Gräfelfing

Am Donnerstag, 08.09.2022, gegen 04:00 Uhr, wachte eine 59-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München auf und hörte, dass jemand an die Fensterläden der Balkontür im ersten Stock rüttelte. Sie begab sich zur Tür und öffnete den Vorhang, woraufhin zwei ihr unbekannte Personen in unbekannte Richtung flüchteten.

Obwohl die 59-Jährige unmittelbar den Polizeinotruf 110 verständigte, konnten die Täter im Rahmen der Sofortfahndung nicht ergriffen werden.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Grosostraße, Wallfahrerweg, Ruffiniallee und Bahnhofsstraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.