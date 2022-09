NEU-ULM. Erneut haben Callcenterbetrüger zugeschlagen, diesmal mit einer abgewandelten Variante des „Falschen Polizeibeamten“. Ein Senior wurde um eine niedrige fünfstellige Summe gebracht.

Was war passiert?

Im Laufe des gestrigen Donnerstags wurde ein 91-Jähriger um einen Großteil seiner Ersparnisse gebracht. Ein bislang unbekannter Täter rief den Geschädigten an und gab sich hierbei als vermeintlicher Polizist aus. In diesem Gespräch brachte er den Senior dazu, Bargeld im fünfstelligen Bereich abzuheben und dieses bei sich zu Hause aufzubewahren. In einem weiteren Telefonat wurde dem 91-Jährigen vorgegaukelt, dass es sich hierbei um Falschgeld handelt, das nun sichergestellt werden müsse. In der Folge wurde das Geld durch einen weiteren Täter abgeholt. Offenbar hatten die Täter jedoch noch nicht genug und brachten den arglosen Senior dazu, sich einen weiteren fünfstelligen Betrag bei einer anderen Bank am Schalter auszahlen zu lassen, welchen er ebenfalls der Täterschaft übergab. In Summe wurde der Geschädigte somit um eine niedrige fünfstellige Summe gebracht. Die weiteren Ermittlungen werden zwischenzeitlich von der Kriminalpolizei Neu-Ulm geführt.

Worum geht es?

Der falsche Polizeibeamte meldet sich bei dieser Variation des Betrugs und teilt mit, dass das Geld des Geschädigten auf der Bank nicht mehr sicher sei. Bei den Bankangestellten handele es sich um Kriminelle, die es zum Ziel hätten, den Geschädigten zu betrügen oder bestehlen. Daher solle er aus Sicherheitsgründen sein Geld von der Bank abheben und zu Hause aufbewahren.

Folgt der Geschädigte diesem Aufruf, melden sich die Betrüger erneut und lassen sich Seriennummern der Geldscheine geben, um daraufhin festzustellen, dass es sich vorgeblich um Falschgeld handele und dieses von der vermeintlichen Polizei für die weiteren Ermittlungen sichergestellt werden müsse.

Wie kann ich den Betrug erkennen?

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Bitte sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Ihren Nachbarn über das Phänomen!

Wie hoch ist der Schaden?

Mit der Betrugsart des „Falschen Polizeibeamten“ erlangten Callcenterbetrüger im Jahr 2022 bislang rund 200.000 Euro. Bis Ende August wurden der Polizei mehr als 850 Anrufe unter der Masche gemeldet, von denen 30 für die Betrüger erfolgreich verliefen. Damit liegen die Zahlen bereits jetzt deutlich über denen des Vorjahres, wo „nur“ 6 Fälle erfolgreich verlaufen waren, dabei aber ein Schaden von rund 340.000 Euro entstanden war.

(KPI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).