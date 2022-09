GUNZENHAUSEN. (1110) Wie bereits durch die Polizeiinspektion Gunzenhausen am 04.09.2022 berichtet, ereignete sich am vergangenen Freitagabend (02.09.2022) ein Überfall auf einen Kiosk in Gunzenhausen (Lkrs. Ansbach). Die Ansbacher Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 18:45 Uhr betrat ein unbekannter Mann einen Kiosk im Gunzenhauser Bahnhofsgebäude. Der Unbekannte forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld und flüchtete daraufhin mit der Tatbeute von mehreren tausend Euro in Richtung Bahngleise.

Trotz umgehend eingeleiteter und umfangreicher Fahndungsmaßnahmen, bei welchen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, deutsches Aussehen, kurze Haare. Der Unbekannte trug ein helles, kariertes Hemd und eine Cappy. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei geführt. Die Beamten bitten Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zu dem unbekannten Täter machen können, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Lisa Hierl / bl