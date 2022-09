ANSBACH / MITTELFRANKEN. (1109) Wie mit Meldungen 1107 und 1108 berichtet, wurde am Donnerstagabend (08.09.2022) ein 30-jähriger mutmaßlicher Messerangreifer durch einen polizeilichen Schusswaffengebrauch in der Ansbacher Innenstadt gestoppt und tödlich verletzt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken informiert im Rahmen einer Pressekonferenz über den aktuellen Ermittlungsstand.



Nach einem Messerangriff und dem darauffolgenden tödlichen Schusswaffengebrach am Donnerstagabend in der Nähe des Ansbacher Bahnhofs, wurden die Ermittlungen durch die Ansbacher Kriminalpolizei in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach und dem Bayerischen Landeskriminalamt über die Nachtstunden hinweg weitergeführt.

Über den aktuellen Ermittlungsstand informieren

der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Mittelfranken, Herr Roman Fertinger,

der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Ansbach, Kriminaldirektor Dieter Hegwein sowie

die Leiterin der Staatsanwaltschaft Ansbach, Leitende Oberstaatsanwältin Gabriele Hofmeier

in einer gemeinsamen Pressekonferenz.



Die Pressekonferenz findet in der

Karlshalle Ansbach, Karlsplatz 7/9, 91522 Ansbach

am Freitag (09.09.2022) um 14:00 Uhr statt.

Medienvertreter sind hierzu herzlich eingeladen.

Erstellt durch: Markus Feder