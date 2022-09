KAUFBEUREN. Seit Dienstag, den 06.09.2022, wird ein 82-jähriger Mann aus einem Krankenhaus in Kaufbeuren vermisst. Wer hat ihn gesehen oder weiß, wo er sich derzeit aufhält?

Der Mann entfernte sich zu Fuß aus dem Krankenhaus in unbekannte Richtung. Er ist erkrankt, aufgrund fehlender Medikamenteneinnahme könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden, orientierungslos sein, aber auch ein aggressives Verhalten gegenüber Dritten an den Tag legen.

Er wird wie folgt beschrieben: Er ist rund 180 cm groß, schlank bis hager, hat schütteres, graues Haar, einen Oberlippenbart und trägt vermutlich ein rotkariertes Hemd. Detailliertere Angaben sind nicht vorhanden.

Die Polizei überprüfte bislang das soziale Umfeld des Mannes, suchte den Bereich um das Krankenhaus, den Bahnhof und den Stadtbereich Kaufbeuren ab, informierte Krankenhäuser und die Stellen des öffentlichen Personennahverkehrs. Trotzdem ergaben sich bislang keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes.

Der Vermisste führt Bargeld mit sich, in der Vergangenheit war er mit der Bahn unterwegs, auch ins europäische Ausland.

Wer hat den Mann gesehen, oder weiß, wo er sich aktuell aufhält? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341 933-0, jede andere Polizeidienststelle, oder den Polizeinotruf unter der Nummer '110'.

(PI Kaufbeuren)

Hier finden Sie den Link zur Öffentlichkeitsfahndung.

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).