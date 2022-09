BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT. Am Donnerstagnachmittag hat ein Mann die Mitarbeiter einer Bankfiliale bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Polizei nahm in unmittelbarer Tatortnähe einen dringend Tatverdächtigen vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt durchgeführt.

Nachdem der Alarm der Bank kurz nach 14.00 Uhr ausgelöst hatte, war die Schweinfurter Polizei mit Unterstützungskräften schnell vor Ort. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen, der die Filiale in der Schweinfurter Straße zwischenzeitlich ohne Beute verlassen hatte, widerstandslos fest. Es handelt sich um einen 56-Jährigen, der aus dem Landkreis Schweinfurt stammt. Er wurde der Kriminalpolizei Schweinfurt überstellt, die gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernahm.

Hinweise auf weitere Tatbeteiligte gibt es nicht. Der Polizeieinsatz rund um Bergrheinfeld ist inzwischen beendet.