BURGLENGENFELD, LKRS. SCHWANDORF. Die Kriminalpolizei Amberg konnte im Zusammenhang mit Graffiti-Schmierereien mehrere Verdächtige ermitteln. Heute wurden deshalb vier Wohnungen durchsucht.

Wie mehrfach berichtet, kam es im Stadtgebiet von Burglengenfeld zu verschiedenen Sachbeschädigungen durch Graffitis. Hierunter waren „Z“-Schmierereien und in den vergangenen Tagen auch antisemitische Botschaften.

Durch ihre intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Amberg einen Tatverdacht gegen vier Personen im Alter von 14 bis 18 Jahren erhärten und richterliche Durchsuchungsbeschlüsse erwirken.

Am heutigen Donnerstag, 8. September 2022, durchsuchte die Kriminalpolizei deshalb vier Wohnungen in Burglengenfeld und stellte mehrere Laptops und Mobiltelefone sicher. Die Ermittlungen dauern noch an. Insbesondere sucht die Polizei noch Zeugen für das Anbringen eines antisemitisches Graffiti. Dieses ist vermutlich in der Nacht auf Mittwoch, 7. September, auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Regensburger Straße entstanden. Wer in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.