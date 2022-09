1312. Fußballfreundschaftsspiel zwischen dem TSV Maccabi München und der Polizei München im Rahmen des Israeltages – Altstadt

Am Mittwoch, 07.09.2022, fand auf dem Odeonsplatz der 19. Israeltag mit mehreren hundert Besuchern und Gästen statt. Das Polizeipräsidium München gewährleistete zum einen den Schutz der Veranstaltung und beteiligte sich zum anderen an der Veranstaltung. Die Münchner Polizei war in diesem Zusammenhang von dem TSV Maccabi München zu einem Fußballfreundschaftsspiel eingeladen worden. Der Münchner Polizeipräsident, Herr Thomas Hampel, sprach gemeinsam mit dem Präsidenten des TSV Maccabi München, Herrn Robby Rajber, vor dem Spiel auf der Bühne.

Beide Präsidenten betonten die seit mehreren Jahren bestehende Verbundenheit miteinander. Herr Rajber bedankte sich für den Schutz in Bezug auf die israelischen Einrichtungen den die Münchner Polizei täglich ermöglicht. Herr Hampel erwähnte in seiner Rede den olympischen Gedanken des Sportes und die damit einhergehenden schmerzlichen Erinnerungen an das Olympia-Attentat im Jahr 1972.

Im Anschluss an die Reden tauschten und signierten die Präsidenten zwei speziell für das Fußballfreundschaftsspiel hergestellte Trikots.

Es wurde ein kleiner Fußballplatz auf dem Platz vor der Feldherrnhalle aufgebaut. Hier fand unter den Augen der anwesenden Gästen und Zuschauern das sportlich-faire Freundschaftsspiel statt. Beide Mannschaften zeigten dabei echten Sportsgeist und hatten großen Spaß am Spiel. Auch die Zuschauer feierten und bejubelten die auf beiden Seiten erzielten Tore.