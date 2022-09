1302. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Supermarkt – Aubing

Am Donnerstag, 08.09.2022, gegen 00:20 Uhr, meldete der für einen Supermarkt in der Bergsonstraße zuständige Sicherheitsdienst der Einsatzzentrale der Münchner Polizei mehrere Alarmauslösungen.

Eingesetzte Polizeibeamte konnten in der Nähe des Supermarktes einen verdächtigen Mann antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Der 18-jährige Tatverdächtige führte verschiedene Lebensmittel mit sich, die nach derzeitigem Ermittlungsstand aus dem Bestand des Ladengeschäfts stammten.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts des Einbruchsdiebstahls wurde der 18-Jährige deutsche Staatsangehörige ohne festen Wohnsitz in Deutschland festgenommen. Hierbei leistete er Widerstand, in dessen Verlauf zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Einer ärztlichen Versorgung bedurften diese nicht und konnten ihren Dienst in der Folge fortsetzen.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 18-Jährige sich mittels körperlicher Gewalt Zugang zu dem Supermarkt verschafft hatte und anschließend unter Mitnahme von Lebensmitteln auf dem Betretungsweg flüchten wollte. Der 18-Jährige wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt. Er wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage vorgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1303. Wohnungseinbruch – Westend

Am Mittwoch, 07.09.2022, gegen 16:15 Uhr, verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung einer 30-Jährigen mit Wohnsitz in München.

Nachdem die Wohnungsinhaberin, die sich im Schlafzimmer befand, laute Geräusche im Bereich der Wohnungstür wahrnahm, konnte sie zwei maskierte Männer erkennen, die gewaltsam in die Wohnung gelangt waren. Sie begab sich zurück ins Schlafzimmer, hielt zunächst von innen die Tür geschlossen und verständigte den Polizeinotruf 110.

Die 30-Jährige teilte unter anderem mit, dass die Schlafzimmertür wohl durch mindestens einen der Täter blockiert wurde, so dass sie den Raum nicht verlassen könne. Bis zum Eintreffen der ersten Polizeibeamten gelang es ihr jedoch, die Tür wieder zu öffnen. In der Zwischenzeit verließen beide Täter unter Mitnahme eines Tresors die Wohnung.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zwar nicht zur der Festnahme von Tatverdächtigen, in einem Gebüsch in Wohnortnähe konnte jedoch der ungeöffnete Tresor aufgefunden werden.

Die 30-Jährige bestätigte im Nachgang die Vollständigkeit des Inhalts des Tresors.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Die flüchtigen Täter beschrieb die 30-Jährige wie folgt:

Männlich, ca. 18-25 Jahre alt, schlank; bekleidet mit medizinischen Masken, Turnschuhen, einer der beiden war mit einer dunklen College-Jacke bekleidet

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Trappentreustraße, Astallerstraße und Bergmannstraße (Westend) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1304. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Blumenau

Am Mittwoch, 07.09.2022, gegen 13:00 Uhr, bekam eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München einen Anruf von einer bislang unbekannten Täterin, die sich als ihre Enkelin ausgab. Die Anruferin spiegelte der über 80-Jährigen vor, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht hatte und nun eine Kaution in Höhe von mehreren Zehntausend Euro zu bezahlen hätte.

Nach dieser Mitteilung wurde das Telefon an eine weitere bislang unbekannte Täterin weitergereicht, die das Telefonat dann weiterführte. Diese Frau gab sich hierbei als Polizeibeamtin aus. Die über 80-Jährige teilte der vermeintlichen Beamtin mit, dass sie lediglich mehrere Tausend Euro zu Hause hätte. Daraufhin wurde das Gespräch vorerst beendet, mit dem Hinweis, dass sich die Staatsanwaltschaft in Kürze mit ihr in Verbindung setzen würde.

Kurz darauf meldete sich telefonisch ein dritter bislang unbekannter Täter, der sich als Staatsanwalt ausgab. Dieser forderte von der Rentnerin nun mehrere Tausend Euro an einen bereits vor der Haustür wartenden vierten, ebenfalls unbekannten Täter zu übergeben. Die Rentnerin kam dieser Anweisung nach und übergab das Bargeld.

Erst im Nachgang verständigte die über 80-Jährige die Polizei. Unverzügliche Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen hat das AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

Den Täter (Abholer) konnte sie wie folgt beschreiben:

Männlich, 25 Jahre alt, schlank, kurze Haare; weitere Angaben waren leider nicht möglich

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Blumenauer Straße. Terofalstraße und Wastl-Witt-Straße (Blumenau) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene- Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1305. Betrug über Nachricht über Messenger-Dienst – Obergiesing

Am Mittwoch, 07.09.2022, gegen 08:15 Uhr, erhielt ein über 70-Jähriger mit Wohnsitz in München von einem bislang unbekannten Täter mehrere Textnachrichten auf sein Mobiltelefon. Der Verfasser der Nachricht gab sich als Tochter des über 70-Jährigen aus. Weiterer Inhalt der Nachricht war, dass die vermeintliche Tochter ihr Mobiltelefon verloren hatte und nun Geld für ein neues Telefon benötige.

Den unbekannten Tätern gelang es im Rahmen des Chatverlaufs den über 70-Jährigen zur Überweisung von mehreren hundert Euro zu bewegen.

Das Kriminalfachdezernat 7 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Präventionshinweis

Die Polizei München warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche. Unbekannte Täter nehmen hierbei Kontakt über Messenger-Dienste auf und geben sich als Angehörige aus. Dabei wird regelmäßig angegeben, dass die angezeigte Rufnummer die neue Erreichbarkeit der Angehörigen sei. Im Anschluss wird die Überweisung von Geldbeträgen erbeten, da man sich in einer Notlage befinde.

Bedenken Sie, dass der konkrete Textinhalt abweichen kann.

Verhaltenshinweis:

-Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ Nummer. Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, kontaktieren Sie die Polizei.

-Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs.

-Sichern Sie ggf. den Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden und geben Sie keine weiteren persönlichen Daten preis

Präventionsseite des Polizeipräsidiums München

1306. Diebstahl einer hochwertigen Armbanduhr – Altstadt

Am Mittwoch, 07.09.2022, gegen 20:30 Uhr, befand sich ein 59-Jähriger mit Wohnsitz in Münster in Begleitung seiner Frau am Maximiliansplatz. Unvermittelt spürte er eine Berührung an seinem rechten Handgelenk, um welches er eine Armbanduhr trug. Anschließend sah er einen unbekannten Mann weglaufen und konnte beobachten, wie dieser nach wenigen Metern auf einen Motorroller stieg, den ein weiterer unbekannter Mann fuhr.

Erst nachdem sich die Männer entfernt hatten, stellte der 59-Jährige das Fehlen seiner Armbanduhr fest. Es handelt sich hierbei um eine hochwertige Armbanduhr im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Die unmittelbar eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Haupttäter (Sozius)

Männlich, 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank, gebräunter Teint, dunkler Drei-Tage-Bart, keine Brille; trug dunklen Jet-Helm, langärmelige dunkle Jacke, dunkle Hose

Täter 2: (Motorrollerfahrer)

Männlich, ähnlich Haupttäter, etwas größer als dieser; dunkle Kleidung; dunkler Jet-Helm

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Maximiliansplatzes (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1307. Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Moosach

-siehe Nachtrag zur Medieninformation vom 07.09.2022, Nr. 1301

Wie bereits berichtet, hat in den Nachmittagsstunden des Mittwoch, 07.09.2022, ein 90-Jähriger seine Wohnung im Bereich Dachauer Straße / Wintrichring verlassen und kehrte zunächst nicht zurück. Trotz intensiver polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Vermisste zunächst nicht angetroffen werden. Daher wurde auch eine Öffentlichkeitsfahndung nach der vermissten Person veranlasst.

Letztlich konnte der 90-Jährige durch einen Busfahrer im Bereich Münchner Osten erkannt werden. Dieser informierte in der Folge die Polizei. Nach dem der 90-Jährige zwar unverletzt war, aber einen nicht durchgehend orientierten Eindruck machte, wird abgeklärt inwiefern dieser einer weiteren Betreuung bedarf.

1308. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Kleinkraftrad; eine Person schwer verletzt – Großhadern

Am Mittwoch, 07.09.2022, gegen 10:30 Uhr, fuhr ein 69-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu mit einem Daimler Kleintransporter auf der Ossingerstraße von der Fürstenrieder Straße aus kommend in stadtauswärtige Fahrtrichtung und beabsichtigte etwa auf Höhe der Hausnummer 2 nach links auf einen Parkplatz des dortigen Supermarktes abbiegen.

Zur selben Zeit befuhr ein 88-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Piaggio Kleinkraftrad die Ossingerstraße in Richtung Fürstenrieder Straße. Während des Abbiegevorgangs des Kleintransporters kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 88-Jährige versuchte nach derzeitigem Ermittlungsstand durch eine Gefahrenbremsung den Zusammenstoß mit dem Pkw zu verhindern, stürzte hierbei zu Boden und kollidierte im Anschluss mit dem Kleintransporter.

Durch den Zusammenstoß wurde der Piaggo-Fahrer schwer verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand jeweils leichter Sachschaden.

Während der Unfallaufnahme musste die Ossingerstraße in beide Fahrtrichtungen für ca. eineinhalb Stunden komplett gesperrt werden. Es kam jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1309. Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und unbekannter Fußgängerin; eine Person verletzt – Thalkirchen

Am Mittwoch, 07.09.2022, gegen 14:45 Uhr, ging eine bislang unbekannte Fußgängerin mit mehreren Begleiterinnen auf parallel zum Isarwerkkanal, auf der Westseite der Isar in stadtauswärtige (südliche) Richtung.

Zur selben Zeit befuhr ein 50-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Mountainbike diesen Schotterweg (Zentralländstraße) in Richtung Tierparkstraße.

Nach aktuellem Ermittlungsstand wollte der Radfahrer auf der rechten Seite an der Gruppe vorbeifahren und blieb hierbei mit seiner linken Lenkerseite an der unbekannten Fußgängerin hängen und stürzte zu Boden.

Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Fußgängerin und ihre Begleiterinnen entfernten sich im Anschluss von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere zu der Gruppe der jungen Damen werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1310. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; zwei Personen verletzt – Brunnthal

Am Mittwoch, 07.09.2022, gegen 17:25 Uhr, fuhr ein 59-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Opel Pkw die Kreisstraße M11 in westliche Richtung und beabsichtigte in der Folge auf die Staatsstraße 2078 einzufahren. An der dortigen Einmündung gilt das Zeichen 206 (Halt! Vorfahrt gewähren – „Stop-Schild“).

Zeitgleich befuhr ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit seiner Mitfahrerin, einer 19-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Augsburg, auf einem BMW Kraftrad die Staatsstraße 2078 in Fahrtrichtung München. An der oben genannten Einmündung zur Kreisstraße M11 beabsichtigte der Kraftradfahrer seine Fahrt in gerader Richtung fortzusetzen. Er befand sich hierbei auf einer Vorfahrtsstraße.

Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es beim Linksabbiegen des Pkw-Fahrers zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Kraftrad. Das Kraftrad wurde seitlich vom Pkw erfasst, so dass es zu einem Sturz kam.

Der 66-Jährige wurde hierdurch schwer und die 19-Jährige leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der 59-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf mehr als zehntausend Euro geschätzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme musste der Bereich für ca. eineinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr musste weiträumig abgeleitet werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1311. Polizeipräsident Thomas Hampel begrüßt 162 neue Polizistinnen und Polizisten beim Polizeipräsidium München

Am Mittwoch, 07.09.2022 begrüßte Polizeipräsident Thomas Hampel um 13:00 Uhr gemeinsam mit Polizeivizepräsident Michael Dibowski die 162 neu zugeteilten und von anderen Verbänden versetzten Polizeibeamten beim Polizeipräsidium München.

Der Münchener Polizeipräsident stimmte die Neuzugänge auf ihre Arbeit in der „sichersten Millionenstadt Deutschlands“ ein.

Dabei unterstrich er den wichtigen Beitrag, den die jungen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, die ihren Dienst bei den Polizeiinspektionen in Stadt und Landkreis, sowie bei der Verkehrs- und Kriminalpolizei verrichten, dazu leisten, dass die Menschen im Ballungsraum München sicher leben.

Zudem dankte Polizeipräsident Thomas Hampel den Neuzugängen für ihr Engagement und erinnerte sie zugleich an eine besondere Verantwortung:

Die polizeiliche Präsenz in Stadt und Landkreis München ist ein wichtiger Erfolgsgarant und stärkt das Sicherheitsgefühl der Menschen.

„Unser Motto lautet: Vertrauen schafft Sicherheit. Sicherheit ist Lebensqualität“.