Stadt und Landkreis Miltenberg

Verkehrsunfallfluchten – Zeugen gesucht

WÖRTH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurde ein schwarzer Kia Sportage in der Zeit von 07.30 Uhr bis 16.30 Uhr an der linken Fahrzeugseite offensichtlich durch Kontakt mit einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das Auto stand auf dem EDEKA-Parkplatz in der Presentstraße. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

KLINGENBERG, OT TRENNFURT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwochnachmittag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Roßgrabenweg. Hier wurde ein schwarzer Audi A4 Avant, der auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz abgestellt war, von einem noch unbekannten Fahrzeug auf der linken Seite beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 13.15 Uhr und 15.15 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Bei der Polizei Obernburg wurde eine Verkehrsunfallflucht angezeigt, die sich bereits am Mittwoch, den 31. August, ereignet hatte. Zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr wurde der linksseitige Heckbereich eines grauen Mercedes E220 in der Odenwaldstraße angefahren und beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Zwei Exhibitionisten aufgetreten – Polizei hat Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen

LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch sind in Elsenfeld und in Großheubach zwei verschiedene mutmaßliche Exhibitionisten aufgetreten. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Etwa gegen 08.20 Uhr trat in Elsenfeld ein unbekannter Mann am Fußweg zwischen Bahnhof und Sudetenstraße einer Frau im Alter von 31 Jahren gegenüber und begann unvermittelt an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Nachdem die Frau an dem Mann vorbeigegangen war, flüchtete er zu Fuß in Richtung Bahnunterführung. Eine sofort von der Polizei Obernburg eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Circa 23 Jahre alt

Schlank und schätzungsweise 165 cm groß

Dunkle Hautfarbe

Kurze Haare

Mit einem schwarzen, kurzen Shirt bekleidet

Ebenfalls am Mittwoch, gegen 20.30 Uhr, wurde eine 45-Jährige in Großheubach zunächst von einem Radfahrer am Fuß- und Radweg im Bereich unterhalb der Heubachbrücke überholt. Als die Frau an der Brücke angekommen war, sah sie den Mann, wie dieser komplett entkleidet mit erigiertem Glied am Brückenpfeiler stand. Zu einer Kontaktaufnahme oder weiteren Handlungen seitens des Mannes sei es nicht gekommen. Der Radfahrer hatte sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt.

Er kann folgendermaßen beschrieben werden:

Männliche Person

Auffallend dünne Statur bei geschätzten 175 cm Körpergröße

Helle Haut

Nicht älter als 20 Jahre

Lockiges Deckhaar, kurze Haare im Nackenbereich

Zeugen die in beiden Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kripo in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Unfallflucht auf Baumarktparkplatz - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG, OT SCHWEINHEIM. Am Mittwoch wurde ein grauer Mercedes C220d in der Zeit von 10.00 Uhr bis 10.30 Uhr am rechten Heck offensichtlich von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Das Auto stand auf dem BAUHAUS-Parkplatz während des Einkaufs des Fahrers in der Kulmbacher Straße geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Wohnhausbrand in Altstadt - Technischer Defekt offenbar ursächlich

MILTENBERG. Nach dem Brand in einem Wohnhaus in der Altstadt liegen inzwischen erste Ermittlungserkenntnisse zur Brandursache vor. Demnach dürfte ein technischer Defekt im Bereich der Elektrik des Anwesens ursächlich gewesen sein.

Wie bereits berichtet, war in dem Gebäude in der Hauptstraße am späten Montagabend ein Brand ausgebrochen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Lediglich ein Bewohner eines unmittelbar angrenzenden Gebäudes wurde vor Ort vom Rettungsdienst untersucht, da er offenbar Rauchgase eingeatmet hatte. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden, der sich Schätzungen zufolge auf mehrere zehntausend Euro belaufen dürfte.

Aufgrund der neusten Ermittlungserkenntnisse schließen die Brandermittler der Kripo Aschaffenburg eine vorsätzliche Brandstiftung aus.

Scheiben an Bürgerzentrum beschädigt - Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG, OT NILKHEIM. Von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte mehrere Scheiben am Bürgerzentrum beschädigt. Die Aschaffenburger Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum von Dienstagabend, 18.00 Uhr, bis Mittwochvormittag, 11.30 Uhr, hatten die Täter Glasscheiben von Türen und Fenstern des Gebäudes am Mergenbaumplatz offenbar mutwillig beschädigt. Von den Verursachern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun in der Sache.

Der Sachschaden dürfte sich auf mindestens 3.000 Euro belaufen.

Wer im fraglichen Zeitraum etwas beobachtet hat, das mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Diebstahl aus Imbissstand - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Von Dienstagabend bis Montagmorgen hat ein noch Unbekannter Waren aus einem Imbiss entwendet. Der Täter ist unerkannt entkommen. Daher bittet die Polizei nun auch um Hinweise von möglichen Zeugen.

Der Diebstahl muss sich nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 23.00 Uhr, und Mittwochmorgen, 09.30 Uhr, ereignet haben. Der Täter hatte sich Zutritt zu dem Gastronomiebetrieb verschafft, eine Holzbank beschädigt und Verzehrwaren im Wert von rund 80 Euro entwendet. Im Anschluss entkam er in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Einbrüche in benachbarte Bürogebäude - Zeugen gesucht

LAUFACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Dienstag auf Mittwoch sind bislang noch unbekannte Täter in zwei benachbarte Firmengebäude eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld sowie Computer und entkamen mit ihrer Beute unerkannt. Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Die Einbrüche in der Hermann-Niggemann-Straße müssen sich nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag, 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07.00 Uhr, zugetragen haben.

Offenbar waren die Täter gewaltsam durch Fenster in die Gebäude eingedrungen, bevor sie im Inneren jeweils weitere Türen mit Gewalt beschädigten. Sie entwendeten im Anschluss Computer und Bargeld, bevor sie unerkannt entkommen konnten.

Der Sachschaden, den die Einbrecher bei der Tatausführung anrichteten, dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag belaufen. Deutlich darüber dürfte der genaue Wert des Diebesguts liegen, der wohl im niedrigen fünfstelligen Bereich anzusiedeln ist.

Um weitere Erkenntnisse zu erlangen, bitten die Ermittler der Polizei Aschaffenburg auch um Hinweise von möglichen Zeugen:

Wer hat von Dienstag auf Montag etwas beobachtet oder wahrgenommen, das mit den Einbrüchen in der Hermann-Niggemann-Straße in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist in diesem Bereich eventuell auf verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Landkreis Main-Spessart

Nach Verkehrsunfall auf A3 - Verkehrspolizei sucht Zeugen zum Unfallhergang

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART. Die Unfallermittler der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach suchen nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt nach Zeugen des Geschehens. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang befuhr ein 38-Jähriger am Mittwoch, gegen 13.10 Uhr, mit seinem schwarzen VW Passat die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Der VW soll sich auf der äußerst linken von drei Fahrspuren befunden haben und ist aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache nach links in die Betonleitwand geraten. Der Pkw querte in der Folge die gesamte Fahrbahn nach rechts, drehte sich und prallte mit dem Heck und der linken Fahrzeugseite in die Leitplanke, wo er zum Stehen kam.

Der Fahrer ist glücklicherweise unverletzt geblieben. An dem Auto ist ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte vor Ort durch die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach. Unklar ist derzeit noch die Unfallursache. Der 38-Jährige Fahrer berichtet von einem Zusammenstoß mit einem nicht näher bekannten, schwarzen Pkw, aufgrund dessen er nach links an die Betonleitwand gekommen sei. Weitere Unfallzeugen sind bislang nicht polizeilich bekannt. Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs hoffen die Beamten auch auf Hinweise von anderen Verkehrsteilnehmern, die sich dringend melden sollen.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.