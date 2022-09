BERGRHEINFELD, LKR. SCHWEINFURT. Eine uniformierte Streife der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck kontrollierte am gestrigen Mittwochabend auf der A 70 einen Pkw Audi mit Osnabrücker Zulassung. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sowohl die vorderen Seitenscheiben, als auch diverse Lichttechnische Einrichtungen mit unzulässigen Folien „verschönert“ worden waren.

Dies führt in der Regel zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und einer Untersagung der Weiterfahrt. Da der 32-jährige Fahrer die Folien an den vorderen Seitenscheiben vor Ort entfernen konnte, wurde ihm in diesem Fall die Weiterfahrt gestattet. Die weitern angebrachten Folien wird er aber auch noch entfernen müssen und der Polizei hierüber einen Nachweis erbringen müssen. Zudem wurde gegen den Fahrer noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung eingeleitet.