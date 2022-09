SCHWARZENBACH A.D.SAALE, LKR. HOF. Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in der Baumersreuther Straße.

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 66-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad in Richtung Schwarzenbach a.d.Saale und kam, kurz vor der Einmündung in den Baumersreuther Weg, aus noch ungeklärter Ursache im Kurvenbereich in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Renault Zoe eines 28-Jährigen, welcher noch versuchte auszuweichen. Das Kleinkraftrad wurde durch den Aufprall gegen den hinter ihm fahrenden Mazda geschleudert.

Trotz schnellster Erstversorgung, starb der 66-jährige Mann noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Renaults blieb unverletzt.

Die Strecke war während der Unfallaufnahme für etwa vier Stunden komplett gesperrt.

Ein Sachverständiger wurde durch die Staatsanwaltschaft Hof hinzugezogen, ebenso unterstützte die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften die Arbeit der Polizei. Seelsorger betreuten die Augenzeugen des Unfalls vor Ort.

Das Kleinkraftrad und der Renault wurden sichergestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.