AMBERG. Die Suche nach einem entwendeten Fahrrad führte die Beamten am Dienstagmorgen (6. September 2022) zu einem Drogenversteck.

Eigentlich waren die Beamten der Polizeiinspektion Amberg gestern gekommen, um ein gestohlenes Fahrrad sicherzustellen. Hierzu hatten Sie beim Amtsgericht Amberg zuvor einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Als die Beamten die Wohnung betraten, fanden Sie beim 37-jährigen Wohnungsinhaber jedoch anstelle eines gestohlenen Fahrrads, Betäubungsmittel. Neben einer nicht geringen Menge Crystal Meth (ca. 60 Gramm) wurde auch zum Verkauf portioniertes Marihuana in der Wohnung gefunden. Darüber hinaus wurde Bargeld im hohen dreistelligen Bereich in der Wohnung gefunden und sichergestellt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge übernommen. Der Mann wurde noch gestern Nachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl gegen den 37-Jährigen erließ. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das gestohlene Fahrrad konnte bei der Durchsuchung nicht aufgefunden werden.