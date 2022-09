MÜHLDORF AM INN. Am frühen Samstagmorgen, 3. September 2022, kam es auf dem Volksfestgelände zu einem tätlichen Angriff mit einem Krug auf einen 39-Jährigen. Dabei wurde der Mann schwer am Kopf verletzt. Von Seiten der Polizeiinspektion Mühldorf wurde bereits berichtet (05.09.2022). Mittlerweile hat die Kripo Mühldorf am Inn auf Anordnung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstagmorgen, den 3. September 2022, teilte der Sanitätsdienst eine Person mit Kopfverletzung mit. Im Zuge der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass der 39-Jährige gegen 00.40 Uhr das Volksfest westlich in Richtung Innbrücke verlassen wollte. Noch auf dem Volksfestgelände wäre der 39-Jährige von einem unbekannten Täter angesprochen worden. Als sich der 39-Jährige umdrehte, habe ihm ein unbekannter Täter unvermittelt mit einem Gegenstand, vermutlich einem Krug, in Richtung des Kopfes geschlagen. Dabei habe der Gegenstand den Kopf des Geschädigten gestreift.

In der Folge hätten zwei Begleiter des unbekannten Täters den Geschädigten zu Boden gebracht und der unbekannte Täter habe erneut mehrfach mit dem Gegenstand in Richtung des Kopfes des Geschädigten geschlagen. Als im Nachgang unbeteiligte Personen auf die Situation aufmerksam geworden waren, wären die Täter unbekannt geflohen. Der 39-Jährige wurde im Gesichtsbereich verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden von Beamten der Polizeiinspektion Mühldorf übernommen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahmen die zuständigen Ermittler des Fachkommissariats 1 der Kripo Mühldorf am Inn die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdelikts und gefährlicher Körperverletzung.

Der Geschädigte hatte die Täter wie folgt beschrieben:

1. Täter: ca. 165 cm groß, südländisches Aussehen, relativ markanter Bart an der Unterlippe sowie ein viereckiges Bartband;

2. Täter: etwas älter als der 1. Täter, ca. 180 cm groß und eher westeuropäisch Aussehen;

3. Täter: ca. 170 cm groß, arabisches Aussehen, trug augenscheinlich einen Teilvollbart, kurze Haare;

Die Täter werden vom Geschädigten auf 18-20 Jahre geschätzt.

Die Kriminalpolizeistation Mühldorf bittet zudem um Hinweise:

Wer kann zur Tat am Samstag (3. September 2022) um kurz nach Mitternacht sachdienliche Hinweise geben?

Hat jemand Fotos oder Videos von der Tat gefertigt?

Kann jemand Hinweise zu den hier beschriebenen Personen machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (08631) 3673-0 bei der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn zu melden.