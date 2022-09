1297. Drei Personen nach Verkehrsunfall verletzt – Westend

In den Mittagsstunden des Dienstag, 06.09.2022, fuhr ein 61-Jähriger (mit Wohnsitz in München) mit einer Straßenbahn (Linie 18 - Gondrellplatz) auf den Gleisen der Bayerstraße stadtauswärts. Nach einem vorgesehenen Halt an der Haltestelle Hauptbahnhof Süd wollte der 61-Jährigen, nach dem aktuellen Ermittlungsstand, gegen 13:05 Uhr die Einmündung zur Goethestraße geradeaus überqueren. Das dortige für ihn geltende Lichtsignal der Ampel zeigte dazu „freie Fahrt“ an.

Als sich der 61-Jährige dem Einmündungsbereich näherte, bemerkte er ein von rechts kommendes Taxi. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete er eine sofortige Gefahrenbremsung ein. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Jedoch meldeten sich später insgesamt drei Fahrgäste der Straßenbahn und gaben an verletzt zu sein. Während der medizinischen Versorgung der verletzten Personen musste ein Fahrstreifen der Martin-Greif-Straße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zum genauen Unfallhergang, wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen und dauern an. Aktuell wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, insbesondere der bislang namentlich nicht bekannte Taxifahrer, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstr. 210, 81549 München, Tel.: (089) 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1298. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raubdelikt – Maxvorstadt

In den frühen Morgenstunden des Dienstag, 06.09.2022, wurde der polizeiliche Notruf 110 über ein aktuelles Raubdelikt im Alten Botanischen Garten informiert. Sofort wurden daraufhin mehrere Polizeistreifen zu der beschriebenen Örtlichkeit geschickt und erste Fahndungsmaßnahmen ergriffen.

Nach den ersten vor Ort geführten Ermittlungen befand sich ein 40-Jähriger mit türkischer Staatsangehörigkeit (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) gegen 05:10 Uhr im Alten Botanischen Garten, als er von zwei ihm unbekannten Personen angesprochen wurde.

Im weiteren Verlauf dieses Gesprächs wurde er überraschend von einer dieser Personen festgehalten, während dessen Begleiter das Mobiltelefon und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendete. Anschließend flüchteten die beiden Täter und der 40-Jährige verständigte mit Unterstützung eines aufmerksam gewordenen Taxifahrers die Polizei.

Noch während der laufenden Fahndungsmaßnahmen konnte ein 26-jähriger eritreischer Tatverdächtiger noch in Tatortnähe festgenommen werden. Bei ihm wurde das mutmaßlich zuvor entwendete Mobiltelefon aufgefunden. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München zur Klärung der Haftfrage vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt werden durch das Kommissariat 21 (Raubdelikte) geführt und dauern an.

Der zweite Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkelhäutig, schwarze Haar, mehrere kurze Zöpfe, Kopfseiten rasiert; er trug ein langes mantelähnliches, kariertes Oberteil

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Alten Botanischen Garten (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1299. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in einen Gewerbebetrieb – Oberschleißheim

In den frühen Morgenstunden des Freitag, 02.09.2022, wurde in einen Gewerbetrieb im Bereich der Mittenheimer Straße eingebrochen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand hatte sich ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter zwischen 02:15 und 03:15 Uhr gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Kfz-Werkstatt verschafft und anschließend daraus mehrere Fahrzeugschlüssel entwendet. Dabei wurde dieser offenbar gestört und flüchtete anschließend in Richtung des nahegelegenen S-Bahnhofes Oberschleißheim.

Sofortige intensive Fahndungsmaßnahmen, auch unter Einbindung des Polizeihubschraubers, verliefen zunächst ohne den gewünschten Erfolg. Die Ermittlungen wurden noch vor Ort durch die Münchner Kriminalpolizei aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Im Zuge der Ermittlungen durch das zuständige Kommissariat 51 (Einbruchsdelikte) wurde nun ein 24-jähriger afghanischer Tatverdächtiger (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) ermittelt und am darauffolgenden Montag (05.09.2022) durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion 47 (Milbertshofen) in der Nähe des ursprünglichen Tatortes festgenommen.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Er wurde nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen von der Staatsanwaltschaft entlassen.

1300. Brandfall – Unterhaching

Am Dienstag, 06.09.2022, gegen 14:20 Uhr, kochte eine 66-Jährige (mit Wohnsitz im Landkreis München) in der Küche einer Praxis im Bereich der Truderinger Straße. Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet dabei die Dunstabzugshaube in Brand.

Die Bewohnerin bemerkte das Feuer und versuchte es selbst zu löschen. Dabei atmete sie den entstandenen Rauch ein, wodurch sie leicht verletzt wurde. Der von ihr selbst verständigte Rettungsdienst brachte sie mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstanden Rauchschäden an den Wänden und die Küchenzeile verbrannte teilweise. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden durch das Kommissariat 13 (Branddelikte) geführt und dauern weiter an.