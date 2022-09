BAMBERG. Nachdem am Freitagnachmittag ein 73-jähriger Mann tot aus der Regnitz geborgen wurde, steht nun das Ergebnis der Obduktion fest. Die Kriminalpolizei Bamberg sucht weiterhin nach Zeugen.

Am Freitag befand sich der 73-Jährige aus Nordhausen mit einer Reisegruppe in Bamberg. Als sie die Rückfahrt ihres Ausflugs am Nachmittag antreten wollten, erschien der Mann zur Abfahrt nicht am Bus. Daraufhin suchten die Mitreisenden nach ihm und fanden ihn kurze Zeit später unweit der Konzerthalle leblos im Wasser. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest.

Die rechtsmedizinische Untersuchung des Verstorbenen ergab, dass der Mann ertrunken ist. Es gibt derzeit keine Anzeichen für ein Fremdverschulden.

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht weiter nach Zeugen. Personen, die den Vorfall am Freitagnachmittag in der Nähe der Konzerthalle in Bamberg beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.