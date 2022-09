WEITRAMSDORF, LKR. COBURG. Ein Streit auf der Kirchweih endete in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen.

In der Nacht vom Samstag auf Sonntag feierte die Gemeinde Weitramsdorf Kirchweih im Ortsteil Neundorf. In den späten Nachtstunden, gegen 1.30 Uhr, gerieten mehrere junge Männer in einen Streit. Dieser verlagerte sich im weiteren Verlauf auf den Parkplatz neben dem Festzelt. Nach derzeitigen Ermittlungen eskalierte dort die Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Die Schlägerei konnte nur erst den Eingriff umstehender Zeugen beendet werden.

Nachdem einer der Beteiligten am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei erstattet hatte, übernahmen Beamte der Kripo die Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1.30 Uhr, die Streitigkeit beobachtet haben, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.