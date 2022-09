Ruhmannsfelden, Lkr. Regen

Eine 19-jährige Fahrerin eines Traktor/Anhänger Gespannes fuhr auf der Kreisstraße 16 von Ruhmannsfelden kommend in Richtung Achslach. Bei Hahnburg wollte sie nach links in ein angrenzendes Feld einfahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 56-jähriger Quadfahrer ebenfalls auf der REG 16 in Richtung Achslach. Er wollte das landwirtschaftliche Gespann der 19-jährigen überholen und kollidierte dabei mit diesem. Dabei wurde der 56-jährige Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Fahrerin des Gespanns erlitt einen Schock. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und die Fahrzeuge sichergestellt. Die Straße war über mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden am Quad beträgt ca. 1000 Euro, während am Gespann nur ein leichter Sachschaden entstand. Die Feuerwehren Ruhmannsfelden und Gotteszell übernahmen die Verkehrslenkung und Reinigung der Unfallstelle. Ebenfalls vor Ort waren die HVO Ruhmannsfelden, sowie der Notarzt mit Rettungsdienst und ein ortsansässiger Arzt.

Veröffentlicht am 06.09.2022, 21.30 Uhr