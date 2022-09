BURGLENGENFELD, LKRS. SCHWANDORF. In der vergangenen Nacht beschädigte ein bislang Unbekannter eine Wand am Ortsbeginn Burglengenfeld mit einer antisemitischen Botschaft.

Am Morgen des Dienstag, 6. September 2022, fiel der Polizei ein Graffiti an einer Mauer beim Naabtalcenter in der Regensburger Straße (Staatsstraße 2397) auf. Es war ein antisemitischer Schriftzug angebracht, der vermutlich in der vorangegangenen Nacht entstanden ist. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden. Der Schriftzug wurde bereits entfernt.