HOLZKIRCHEN, LKR. MIESBACH. Am Montagabend, den 5. September 2022, ereignete sich auf der Bundesstraße 13 ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein 33-jähriger Mann tödlich verunglückte. Noch vor Ort übernahm die Polizeiinspektion Holzkirchen unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zur genauen Unfallursache.

Auf der B 13, km 2.9 Abschnitt 2820, am sog. Leitner Gaststeig zwischen Kurzenberg und der Landkreisgrenze ereignete sich gestern gg. 21.56 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall im Zuges dessen der alleine beteiligte Fahrer, ein 33jähriger aus Bad Tölz aufgrund seiner schweren Verletzungen am Unfallort verstarb.

Aufgrund der Unfallspurenlage kam der Tölzer, der einen BMW X5 steuerte und in südlicher Richtung (Bad Tölz) unterwegs war am Beginn der Gefällestrecke im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er lenkte im Bankett offensichtlich gegen, kam wieder auf die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf fuhr er diagonal über die komplette Fahrbahn und kam dann links von der Fahrbahn ab. Dort fuhr er eine kurze Strecke eine Böschung hinauf, der SUV kippte auf die rechte Fahrbahnseite und kollidierte mit dem Dach mit einem Baum. Dabei wurde der Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Zur Klärung der Unfallursache werden bei der PI Holzkirchen die weiteren Ermittlungen geführt. Durch die sachleitende Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Der Pkw ist derzeit sichergestellt.

Der entstandene Gesamtschaden (Pkw und Flurschaden) wird auf ca. 24000.-€ geschätzt.

Die B 13 war für mehr als 3 Stunden komplett gesperrt. Die Feuerwehren Holzkirchen, Großhartpenning, Sachsenkam und Piesenkam waren mit ca. 75 Mann im Einsatz.