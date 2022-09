Stadt und Landkreis Miltenberg

Wohnhaus gerät in Brand - Ursache noch unklar

MILTENBERG. Aus bislang noch ungeklärter Ursache ist am späten Montagabend in einem Reihenhaus in der Altstadt ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Es entstand jedoch beträchtlicher Sachschaden.

Gegen 23.10 Uhr war über die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst eine Mitteilung über einen Brand in der Hauptstraße eingegangen. Als die erste Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Miltenberg am Einsatzort eintraf, drang dichter Rauch aus dem Wohngebäude. Die örtlichen Feuerwehren waren schnell zur Stelle und konnten ein Übergreifen des Brandes auf benachbarte Gebäude verhindern.

Personen befanden sich bei Brandausbruch nicht in dem Wohnhaus. Ein Bewohner eines unmittelbar angrenzenden Gebäudes wurde vorsorglich vor Ort vom Rettungsdienst begutachtet, da er Rauchgase eingeatmet hatte. Er blieb nach aktuellem Ermittlungsstand jedoch unverletzt.

Die Brandursache ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, die inzwischen die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen hat. Der durch den Brand entstandene Sachschaden könnte sich nach ersten Schätzungen auf eine bis zu sechsstellige Summe belaufen.

Mehrere Sachbeschädigungen - Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Offenbar bereits Ende August sind in den Straßen "Im Steiner" und "Siemensring" zwei Straßenlaternen offenbar mutwillig beschädigt worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils rund 1.000 Euro. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen kann der Zeitraum auf Montag, 29. August, auf Dienstag, 30. August, eingegrenzt werden. Der oder die Täter sind bislang noch unbekannt.

MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 18.00 Uhr, und Montagvormittag, 10.15 Uhr, hat ein Unbekannter ein Seitenfenster eines Sanitätshauses in der Hauptstraße beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Auch in diesem Fall gelang es dem Täter, unerkannt zu entkommen.

LAUDENBACH, LKR. MILTENBERG. Am Freitagabend parkte eine Fahrzeugbesitzerin ihren grauen Renault Megane gegen 22.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Maingasse. Als sie am Samstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr rechter Außenspiegel offenbar mutwillig beschädigt wurde. Die Verkleidung zerbrach, wodurch ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro entstand.

In allen Fällen bittet die Polizeiinspektion Miltenberg um Hinweise von möglichen Zeugen unter Tel. 09371/945-0.

Dieseldiebstahl auf Firmengelände - Wer hat Verdächtiges beobachtet

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Im Laufe der vergangenen Wochen hat ein Unbekannter auf einem Firmengelände Diesel von zwei Lastwagen der Bundeswehr abgezapft. Die Polizeiinspektion Miltenberg ermittelt und bittet um Hinweise.

Die beiden Bundeswehrfahrzeuge standen seit dem 01. August 2022 auf einem Werkstattgelände in der Industriestraße. Nachdem der Kraftstoffdiebstahl am vergangenen Wochenende bemerkt worden ist, wurde der Fall bei der Miltenberger Polizei zur Anzeige gebracht. Der Beuteschaden dürfte sich dem Ermittlungsstand nach auf rund 1.000 Euro belaufen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Pkw-Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

KLINGENBERG AM MAIN, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Am vergangenen Wochenende hat ein Unbekannter den Reifen eines geparkten Pkw zerstochen. Der Täter entkam unerkannt. Die Polizeiinspektion Obernburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.

Bei dem beschädigten Fahrzeug handelt es sich um einen Firmen-Pkw der Marke Daimler, der im Hof eines Anwesens in der Bergstraße stand. An dem Fahrzeug wurde im Zeitraum zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.45 Uhr, der vordere rechte Reifen zerstochen. Der Täter entkam unerkannt und hinterließ einen Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Wer möglicherweise Hinweise zum Täter geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Obernburger Polizei zu melden.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht

SCHNEEBERG, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagabend, gegen 18.00 Uhr, hat ein Fahrzeugbesitzer seinen silbernen Audi A3 in der Zeilbaumstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als er am nächsten Morgen, gegen 06.00 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen Unfallschaden am linken vorderen Radkasten. Die Schadenshöhe wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich im Laufe des Montags, im Zeitraum zwischen 05.30 Uhr und 13.15 Uhr, auf einem Supermarkparkplatz in der Straße "In der Seehecke". Hier wurde die Heckstoßstange eines geparkten Opel Corsa durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Die Schadenshöhe in diesem Fall dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Am Montagmorgen parkte ein schwarzer BMW 1er von 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr in der Hauptstraße. In diesem Zeitraum touchierte offenbar ein vorbeifahrendes Fahrzeug den linken Außenspiegel des Pkw. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von knapp 100 Euro.

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagabend parkte ein Mann seinen blauen Nissan Qashqai gegen 17.00 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Bahnhofstraße. Als er etwa eine Stunde später zurückkehrte, entdeckte er einen Unfallschaden am linken Fahrzeugheck. Die Schadenshöhe wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Verursacher fuhr offenbar einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 20.00 Uhr, und Sonntagabend, 18.00 Uhr, ereignete sich eine weitere Unfallflucht im Ortsgebiet von Sulzbach. Beschädigt wurde in diesem Fall ein schwarzer Audi A4, der am Rainweg abgestellt war. Der Schaden im Bereich der vorderen linken Felge dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

KLINGENBERG AM MAIN, LKR. MILTENBERG. In der Brückenstraße in Klingenberg wurde am Montag im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 12.00 Uhr ein schwarzer Skoda beschädigt, der auf dem Winzerfestparkplatz in der Brückenstraße geparkt war. Der Unfallschaden, der sich an der rechten Fahrzeugseite befindet, dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Der Verursacher ist ebenfalls unbekannt.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro hinterließ ein unbekannter Unfallverursacher an einem weißen BMW, der im Zeitraum zwischen Sonntagabend, 21.15 Uhr, und Montagvormittag, 10.00 Uhr, in der Bahnhofstraße geparkt war. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie den Schaden an der linken Fahrzeugseite fest.

In diesen fünf Fällen bittet die Polizeiinspektion Obernburg um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06022/629-0.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Tochter soll schweren Unfall verursacht haben - Betrüger erbeuten fünfstellige Summe

ASCHAFFENBURG. Rund 55.000 Euro erbeuteten am letzten Freitag Trickbetrüger mit der Betrugsmasche des Schockanrufs. Ein Mann und eine Frau fielen auf den perfiden Trick mit dem angeblichen Verkehrsunfall der Tochter und der vermeintlich notwendigen Kautionszahlung herein. Während die Frau das Geld an eine Abholerin übergab, überwies der Senior das Geld auf ein Konto der Betrüger. In beiden Fällen übernahm die Kripo die weiteren Ermittlungen.

Es waren die leider so häufig gewordenen Schockanrufe, auf die der Aschaffenburger und die Frau aus dem Landkreis Kitzingen hereingefallen sind. Bei beiden klingelte am Freitagmittag das Telefon und die vermeintliche Tochter schilderte weinend, dass sie einen schweren Verkehrsunfall verursacht hat und dringend Geld für die Kaution benötigt, da sie sonst ins Gefängnis müsste. Die Angerufenen organisierten das verlangte Bargeld für die Kaution und übergaben beziehungsweise überwiesen das Geld. Glücklicherweise erkannte der Aschaffenburger noch am selben Tag den Betrug, sodass die Bank die Überweisung von 60.000 Euro stoppen konnte.

In einem zweiten Fall fuhr eine Frau aus dem Landkreis Kitzingen extra nach Aschaffenburg und übergab gegen 14:00 Uhr auf dem Parkplatz des McDonald´s an der Ausfahrt Aschaffenburg-Ost an der A 3 die geforderten 55.000 Euro. Auf dem Parkplatz wartete die Abholerin in einem blauen Suzuki Vitara mit weißem Dach direkt neben dem Eingang zum McDonald´s und nahm das Geld entgegen. Insbesondere diese Übergabe ist für die weiteren Ermittlungen der Kripo von besonderer Bedeutung.

Die Abholerin konnte wie folgt beschrieben werden:

Ca. 40 Jahre alt

Ca. 160 cm groß und schlank, mit kurzen, glatten Haaren

Zu Aufklärung der Tat bittet die Kripo Zeugen, die am Freitagmittag gegen 14:00 Uhr den blauen Suzuki gesehen haben oder die Geldübergabe beobachtet haben, sich bei der Polizei unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.

Die Präventionskampagnen des Polizeipräsidiums Unterfranken

Bereits Ende 2020 hat das Polizeipräsidium Unterfranken die Präventionskampagne “Leg´auf!” ins Leben gerufen. Zusätzlich startete im Juli 2022 auch an unterfränkischen Schulen die Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“. Mit der Kampagne „Ich schütze Oma und Opa“ setzt die unterfränkische Polizei nun auf die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern. Diese sollen Großeltern sowie ältere Bekannte auf die Betrugsmaschen der Täter aufmerksam machen.

Das Ziel dieser Kampagnen ist es, insbesondere ältere Menschen und deren Angehörigen über die Phänomene wie „Enkeltrickbetrug“ und „Falsche Polizeibeamte“ zu informieren, zu sensibilisieren und Verhaltenstipps zu geben.

Die wichtigsten Botschaften sind:

Legen Sie auf. Wählen Sie selbst die Notrufnummer 110 und fragen bei der Polizei nach einem entsprechenden Einsatz bzw. ob tatsächlich Verwandte in Not sind.

Die Polizei weist Sie niemals an, Geld oder Schmuck zu Hause zur Abholung bereit zu legen oder an Abholer zu übergeben!

Übergeben Sie keine Geldbeträge an Fremde! Auch die Polizei holt bei Ihnen an der Haustüre keine Wertsachen ab, um sie in Verwahrung zu nehmen!

Die Täter können mittels Call ID-Spoofing jede von ihnen gewünschte Rufnummer auf dem Telefondisplay anzeigen lassen - bei der echten Polizei erscheint niemals die 110 (auch nicht mit Vorwahl)!

Sprechen Sie mit ihren Freunden, Nachbarn und Verwandten über das Phänomen!

Weitere Informationen:

Leg‘ auf!: Die Bayerische Polizei - Präventionskampagne - LEG' AUF! in Unterfranken (bayern.de)

„Ich schütze Oma und Opa“: Die Bayerische Polizei - "Ich schütze Oma & Opa" - eine Präventionskampagne mit Gewinnspiel in Unterfranken (bayern.de)

Betrüger geben sich über WhatsApp als Sohn aus - 62-Jährige überweist mehrere tausend Euro - Polizei warnt vor Betrugsmasche

HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag waren Betrüger mit ihrer Masche über WhatsApp erfolgreich. Sie schrieben einer 62-Jährigen eine WhatsApp, gaben sich darin als Sohn aus und täuschten eine finanzielle Notlage vor. Die Täter erbeuteten auf diese Weise knapp 2.800 Euro. Die Polizei ermittelt und warnt vor der dreisten Masche, die sich mit einiger Vorsicht relativ leicht durchschauen lässt.

Am Sonntagmittag meldete sich ein Betrüger bei der Hösbacherin über WhatsApp mit einer dem Opfer nicht bekannten Nummer. Der Täter gab sich als Sohn aus und schilderte, dringend Rechnungen bezahlen zu müssen. Im Glauben, dem Sohn zu helfen, überwies die 62-Jährige letztlich den angeblichen Rechnungsbetrag in Höhe von knapp 2.800 Euro.

Wie funktioniert die Betrugsmasche via WhatsApp?

Bei entsprechenden Betrugsfällen erhalten potenzielle Betrugsopfer eine WhatsApp-Nachricht von einer ihnen unbekannten Nummer. In der Nachricht schreiben die Täter dann beispielsweise: "Hallo Oma, mein Handy ist kaputt und das ist meine neue Nummer." Sobald das Opfer auf die Nachricht reagiert wird analog dem bekannten „Enkeltrick“ per Telefon eine Notlage vorgetäuscht und erklärt, es müsste dringend ein Geldbetrag auf ein Bankkonto überwiesen werden. Meist werden hier mehrere tausend Euro gefordert.

Im weiteren Nachrichtenverlauf wird die Geldforderung darüber begründet, dass ja das eigene Handy kaputt sei und deswegen keine Online-Überweisungen getätigt werden könnten. Es stünde aber eine dringende Rechnung aus, die unbedingt und dringend beglichen werden müsse. Das Geld würde selbstverständlich baldmöglichst wieder zurückbezahlt werden. Zu bemerken ist, dass die Betrüger bei der Gesprächsführung auch per Textnachricht äußerst geschickt vorgehen und bei ihren Opfern gezielt Druck aufbauen. Die Masche erscheint so zunächst glaubhaft und führt zur Überweisung des geforderten Geldbetrags. Auffällig ist in einigen Fällen, dass die Eltern mit „Sie“ angesprochen werden.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät zur Vorsicht

Die Polizei Unterfranken warnt alle Bürgerinnen und Bürger vor dieser Betrugsmasche. Wer solche Nachrichten von vermeintlichen Familienmitgliedern oder nahestehenden Menschen erhält, sollte unter keinen Umständen Geld an ein Bankkonto überweisen - egal ob im In- oder Ausland. Stattdessen sollte versucht werden, dieses oder auch andere Familienmitglieder telefonisch über die bislang bekannte Nummer zu kontaktieren und zunächst über den Sachverhalt zu sprechen. Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt, sollte der Chatverlauf nicht gelöscht und die Polizei verständigt werden.

Katalysator entwendet - Wer hat Verdächtiges beobachtet

ASCHAFFENBURG / DAMM. Von Freitag auf Samstag hat ein Unbekannter den Katalysator eines geparkten Opels entwendet. Um den Diebstahl aufklären zu können, hofft die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Diebstahl in der Inselstraße im Zeitraum zwischen Freitagmittag, 12.30 Uhr, und Samstagmorgen, 09.00 Uhr, ereignet haben. Dem Täter gelang es, den Katalysator unbemerkt auszubauen und in unbekannte Richtung zu verschwinden. Der Beuteschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Erneuter Einbruch in Kindergarten - Polizei bittet um Zeugenhinweise

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des vergangenen Wochenendes ist erneut in den Kindergarten in der Pfarrer-Wörner-Straße eingebrochen worden. Ein ähnlich gelagerter Fall hatte sich bereits im Juni dieses Jahres ereignet. Die Polizeiinspektion Alzenau ermittelt und bittet um Hinweise.

Der aktuelle Fall muss sich nach ersten Ermittlungserkenntnissen im Zeitraum zwischen Freitagvormittag, 10.00 Uhr, und Montagmorgen, 07.00 Uhr, zugetragen haben. Um ins Innere zu gelangen, öffnete der Täter die Eingangstüre zum Kindergarten mit brachialer Gewalt. Anschließend machte er sich auf die Suche nach Beute. Er entwendete Gegenstände im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Darüber hinaus hinterließ er einen Sachschaden, der sich auf mehrere hundert Euro belaufen dürfte.

Bei dem zurückliegenden Einbruch, der sich in der Nacht vom 09. auf 10. Juni 2022 ereignet hatte, war eine ähnliche Vorgehensweise festzustellen. Wie bereits berichtet, waren damals Gegenstände im Wert von rund 2.500 Euro entwendet worden. Es ist daher nicht unwahrscheinlich, dass die beiden Fälle in Zusammenhang stehen.

Wer im Laufe des vergangenen Wochenendes etwas beobachtet hat, das mit dem aktuellen Fall in Zusammenhang stehen könnte oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung der Einbrüche beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 bei der Polizeiinspektion Alzenau zu melden.

Mit Pkw von Fahrbahn abgekommen - Offenbar einiges an Alkohol im Spiel

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Dienstag ist ein Pkw auf der Kreisstraße zwischen Alzenau und Kahl alleinbeteiligt von der Straße abgekommen. Am Steuer des Fahrzeugs saß zum Unfallzeitpunkt ein 20-Jähriger, der offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Gegen ihn wird daher wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

Gegen 00.45 Uhr war der Mann mit seinem Pkw in Richtung Kahl unterwegs, als er auf gerader Strecke links von der Fahrbahn abkam. Er überfuhr einen Grünstreifen sowie den angrenzenden Radweg, bis er schlussendlich gegen einen Maschendrahtzaun fuhr und auf einem Wiesengrundstück zum Stehen kam. Es entstand ein Sachschaden, der sich auf etwa 1.000 Euro belaufen dürfte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Da bei dem 20-Jährigen ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,2 Promille ergab, veranlassten die aufnehmenden Beamten eine ärztliche Blutentnahme. Sie stellten auch den Führerschien des Mannes sicher und leiteten gegen ihn ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Sein Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Unbekannte Unfallverursacher - Zeugen gesucht

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Montagnachmittag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeugteil verloren, als er auf der B469 von Miltenberg in Richtung Seligenstadt unterwegs war. Das Teil wurde durch einen nachfolgenden Pkw in die Luft gewirbelt und flog hierdurch auf die Motorhaube eines weiteren Pkw, der in Richtung Seligenstadt fuhr. An dem weißen Skoda entstand ein Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500 Euro belaufen dürfte.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein Opel Meriva, der auf einem Supermarktparkplatz in der Langen Straße geparkt war, ist am Montagnachmittag von einem ebenfalls unbekannten Verursacher beschädigt worden. Bei dem Verkehrsunfall, der sich im Zeitraum zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr ereignet haben muss, entstand am Fahrzeug der Geschädigten ein Sachschaden am hinteren Kotflügel, der sich auf etwa 2.500 Euro belaufen dürfte.

Ein älterer Herr, der mit seinem Fahrzeug neben dem Opel Meriva geparkt hatte, hatte die Geschädigte auf den Unfallschaden aufmerksam gemacht. Er war bei Eintreffen der Polizei jedoch nicht mehr vor Ort und ist daher noch unbekannt. Der Mann wird dringend als Zeuge gesucht und gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

In beiden Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 sachdienliche Hinweise entgegen.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, auf der Staatsstraße zwischen Kahl und Alzenau. Als ein Kleinwagen zu weit in den Gegenverkehr geriet, musste eine 23-Jährige mit ihrem Toyota ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Sie geriet mit ihrem Pkw gegen die Leitplanke und blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.200 Euro.

In diesem Fall bittet die Alzenauer Polizei um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06023/944-0.