1291. Trickdiebstahl durch falsche Polizeibeamte – Neuperlach

Am Montag, 05.09.2022, zwischen 14:45 Uhr und 15:00 Uhr, war eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München auf dem Nachhauseweg. Als sie die Haustür zu ihrem Wohnanwesen aufsperrte, drängten sich zwei bislang unbekannte Täter mit in das Treppenhaus. Sie gaben sich gegenüber der Rentnerin als Beamte des Landeskriminalamtes aus. Sie behaupteten, dass in der Wohnung der über 80-Jährigen ein Einbruch stattgefunden hätte.

Mittels dieses Vorwandes verschafften sich die Täter Zutritt in die Wohnung. Einer der Täter betrat vorschnell die Wohnung und öffnete Türen und Schränke, um einen Einbruch vorzutäuschen. Im Beisein der Seniorin suchten die vermeintlichen LKA-Beamten dann gemeinschaftlich nach Wertgegenständen und Bargeld. Dabei stießen sie auf einen Tresor. Sie forderten die über 80-Jährige auf diesen zu entsperren und entwendeten daraus Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro sowie kleinere Goldbarren und Goldschmuck. Zusätzlich war es den Tätern gelungen Schmuck aus einer Schublade an sich zu nehmen. Mit einem Beutewert von mehreren Zehntausend Euro entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Erst kurze Zeit später kam der Rentnerin das Vorgehen der Täter komisch vor. Zudem stellte sie fest, dass auch ihr Mobiltelefon nicht mehr an Ort und Stelle war. Sie unterrichtete ihre Nachbarin, die unverzüglich den polizeilichen Notruf 110 verständigte.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Das Kommissariat 65 (Trickbetrug) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 175 cm groß, hellhäutig, dunkle kurze Haare, ohne Bart, sprach Hochdeutsch; bekleidet mit einem dunklen Anzug (Sakko und dazugehöriger Hose)

Täter 2:

Männlich, sehr ähnlich wie Täter 1, nähere Angaben konnten nicht gemacht werden

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karl-Marx-Ring, Ständlerstraße und Heinrich-Wieland-Straße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei warnt vor dem Auftreten falscher Polizei- oder Kriminalbeamter. Polizeibeamte in zivil legitimieren sich stets durch Vorzeigen des Dienstausweises. Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden oft den Trick, dass sie mitteilen, es wäre in der Nachbarschaft eingebrochen worden und sie müssten in der Wohnung Geld- bzw. Schmuckaufbewahrungsörtlichkeiten sehen. Vergewissern Sie sich Bestenfalls durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handelt, noch bevor Sie einen Unbekannten in Ihre Wohnung einlassen! Und denken Sie bitte immer daran: Eine gesunde Skepsis ist keine Unhöflichkeit!

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1292. Baustellenunfall – Haidhausen

Am Montag, 05.09.2022, gegen 16:05 Uhr, stürzte an einer Brückenbaustelle in der Balanstraße ein massives Betonbauteil um. Im Rahmen der Erstellung eines Ersatzbrückenbauwerks an der Bahnlinie Hauptbahnhof/Ostbahnhof hatten die Arbeiter knirschende Geräusche in der Schalung eines Lagers wahrgenommen und sich daraufhin unverzüglich aus dem Gefahrenbereich entfernt. Kurze Zeit später gab die Stützschalung nach und ein mehrere Tonnen schweres Brückenwiderlager kippte mehrere Meter nach hinten. Als Folge des Abkippens wurde das angebrachte Auflager ebenfalls nach außen weggezogen, verbogen und drohte einzustürzen.

In Absprache mit dem Bauleiter wurde das Bauwerk durch Einsatzkräfte der Feuerwehr provisorisch unterbaut und schließlich in die Verantwortung des Bauleiters übergeben. Die Unterführung am Ostbahnhof wurde polizeilich für den Fußgänger- und Fahrverkehr gesperrt. Die Lokalbaukommission der Stadt München wurde durch die Branddirektion informiert. Die diensthabende Notfallmanagerin der Deutschen Bahn war vor Ort und übernahm die weitere Abklärung im Hinblick auf mögliche Auswirkungen auf den Bahnbetrieb.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen muss intern geklärt werden, inwieweit hier von einer Baugefährdung ausgegangen werden kann. Verletzt wurde durch den Zwischenfall niemand. Die Komplettsperrung der Balanstraße für den Verkehr wird voraussichtlich noch mehrere Tage andauern.

1293. Zwei Raubdelikte – Maxvorstadt und Planegg

Fall 1:

Am Montag, 05.09.2022, gegen 23:55 Uhr, hielt sich ein 20-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck in der Nähe des Alten Botanischen Gartens auf, als sich zwei ihm nicht bekannte Männer zu ihm gesellten. Nach zunächst harmonisch verlaufendem Smalltalk beschuldigte einer der Männer den 20-Jährigen haltlos eines Diebstahls. Unmittelbar danach zog er ein Klappmesser hervor und hielt ihm dieses vor den Oberkörper.

Der 20-Jährige bot dem Täter an, ihn zu durchsuchen, da er sich keiner Schuld bewusst war. Daraufhin zog der Täter mehrere Reißverschlüsse an der Jacke auf und tastete ihn ab. In der Gesäßtasche führte der 20-Jährige seinen Geldbeutel mit sich, welchen er dem Täter zeigte. Als er ihn wieder einstecken wollte, kam es zu einem Gerangel um die Geldbörse. In diesem Verlauf äußerte der Täter, den 20-Jährigen abstechen zu wollen, sollte er den Geldbeutel nicht herausgeben. Letztlich entriss er ihm die Geldbörse (mit mehreren Hundert Euro) und flüchtete in Richtung Alter Botanischer Garten.

Der zweite Täter hielt nach Angaben des 20-Jährigen ebenfalls ein Messer in der Hand und hielt die Begleiter davon ab ihm Hilfe zu leisten. Auch der zweite Täter flüchtete in Richtung Alter Botanischer Garten.

Die Begleiter des 20-Jährigen verfolgten die Täter noch, verloren sie jedoch aus den Augen. Die unverzüglich alarmierte Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne den gewünschten Erfolg verliefen.

Der 20-Jährige erlitt eine minimale Schnittverletzung an einem Finger der linken Hand, welche keiner ärztlichen Versorgung bedurfte. Genauere Angaben zu dem Messer konnte der 20-Jährige nicht machen.

Der 20-Jährige beschrieb die Täter wie folgt:

Täter 1:

Männlich, ca. 19 Jahre alt, 185 cm groß, schlanke Statur, dunkler Teint, Oberlippen- und Kinnbart; bekleidet mit rotem Baseball-Cap, schwarzer Jacke, Jeans und schwarzen Schuhen; er führte eine Bauchtasche mit sich und war bewaffnet mit einem Klappmesser

Täter 2:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, 170 cm groß, normale Statur, dunkler Teint; bekleidet mit Jogginghose, roter Baseball-Kappe, Trainingsjacke mit Aufschrift „FC Arsenal“; bewaffnet mit einem roten Taschenmesser

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Alten Botanischen Gartens und Karlstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten, bzw. Hinweise zu möglichen Voraustaten

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fall 2:

Am Montag, 05.09.2022, gegen 18:10 Uhr, befand sich ein 15-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München im Würmbad in Planegg, wo er unvermittelt von zwei ihm nicht bekannten Tätern angegangen wurde. Sie schlugen mit Fäusten auf ihn ein und entrissen ihm nicht nur seinen dunkelgrauen Pullover sondern auch seine Bauchtasche, ein paar Airpods, Bargeld, eine Sparkassenkarte und persönliche Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Täter aus dem Bad weiter in unbekannte Richtung.

Durch die Schläge erlitt der 15-Jährige leichte Verletzungen im Gesicht und an Ober- und Unterlippe. Im Nachgang konnten von der Tatbeute das MVG-Ticket und der Personalausweis in Tatortnähe von einer Passantin aufgefunden werden, die die Gegenstände zur Polizeiinspektion 46 (Planegg) brachte. Sie wurden dem 15-Jährigen wieder ausgehändigt.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, 16 Jahre alt, 165 cm groß, dunkler Teint, schwarze zur Seite gegelte Haare; bekleidet mit schwarzem Adidas-T-Shirt mit gelbem Logo auf der Brust und dunkelblauer Jeans

Täter 2:

Männlich, 16 Jahre alt, 180 cm groß, blonde Haare; bekleidet mit hellgrauer Jogginghose und weißem T-Shirt

Zeugenaufruf:

Wer hat in diesem Zusammenhang Beobachtungen zum Tatablauf machen können bzw. wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1294. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Altstadt

Am Sonntag, 04.09.2022, gegen 09:45 Uhr, befand sich eine 23-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Bus der Linie 54 in Richtung Brudermühlstraße. Sie wurde dort von einem bis dato unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt und im weiteren Verlauf auch im Intimbereich berührt. Im Bereich der Machtlfinger Straße stieg die 23-Jährige aus dem Bus aus. Der Mann folgte ihr bis zu ihrem Wohnsitz, entfernte sich dann aber, als die 23-Jährige sich ihrem Betreuer anvertraute. Sie erstatteten auf einer Dienststelle im Anschluss Anzeige wegen sexueller Belästigung.

Gegen 23:00 Uhr am selben Tag gingen beim Polizeinotruf mehrere Anrufe ein, dass in einer U-Bahn der Linie U3, welche stadteinwärts fuhr, mehrere Frauen durch einen Mann oberhalb der Bekleidung an den Oberschenkeln gegen ihren Willen angefasst wurden. Mehrere Streifen fuhren daraufhin in Richtung Sendlinger Tor und konnten dort im Rahmen der Fahndung einen 45-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz in Deutschland feststellen, der der Beschreibung der betroffenen Frauen entsprach. Dem 45-Jährigen konnte auch die Tat am Vormittag zugeordnet werden. Er wurde der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Die betroffenen Frauen wurden bei dem Geschehen nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

1295. Vier Wechselgeldtrickdiebstähle – Stadtgebiet und Landkreis München

Am Dienstag, 23.08.2022 und am Mittwoch, 31.08.2022, kam es im Münchner Stadtgebiet zu insgesamt vier Fällen des so genannten Wechselgeldtrickbetrugs.

Dabei ging der unbekannte Täter wie folgt vor:

Er sprach eine über 90-Jährige mit Wohnsitz in Gräfelfing, einen über 90-Jährigen mit Wohnsitz in Grünwald, einen über 80-Jährigen mit Wohnsitz in Grünwald und einen 85-Jährigen mit Wohnsitz in Gauting an und bat diese für ihn ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. Dabei setzte sich der Täter sogar in zwei Fällen auf den Beifahrersitz der Senioren. Alle Betroffenen waren zunächst bereit, dem Täter den Gefallen zu erfüllen. Sobald diese den Geldbeutel öffneten, griff der Täter dann mit der Hand in das Kleingeldfach der Geldbörsen und entwendete dabei Geldbeträge im mittleren bis hohen dreistelligen Bereich. Bei dem ersten bekannten Fall versuchte der unbekannte Täter zusätzlich dem über 90-Jährige seine hochwertige Uhr vom Handgelenk zu stehlen.

Zwei der Fälle fanden am Dienstag, 23.08.2022 zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr in Grünwald im Bereich der Dr.-Max-Straße und der Südlichen Münchner Straße statt. Die anderen beiden Fälle erfolgten am Mittwoch, 31.08.2022 zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr im Bereich der Poststraße in Planegg und im Bereich der Grawolfstraße in Gräfelfing.

Nur bei dem Fall im Bereich der Grawolfstraße wurde die Polizei sofort hinzugezogen. Die über 90-jährige Betroffene rief um Hilfe, als der Täter in ihre Handtasche griff. Dadurch wurde eine bislang unbekannte Zeugin auf die Tat aufmerksam.

In den anderen Fällen erstatteten die Geschädigten erst im Nachgang Anzeige auf verschiedenen Polizeidienststellen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 65 (Trickbetrug).

Der Täter wurde von den Betroffenen einvernehmlich wie folgt beschrieben:

Männlich, 165cm bis 175cm groß, ca. 40 Jahre alt, sehr kurz rasierte Haare, schlank, osteuropäische Erscheinung, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit einem dunklen Anzug mit hellem Hemd.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen am Dienstag, 23.08.2022, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr im Bereich der Dr.-Max-Straße und der Südlichen Münchner Straße (Grünwald) und am Mittwoch, 31.08.2022, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr, im Bereich der Poststraße (Planegg) und im Bereich der Grawolfstraße (Gräfelfing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, insbesondere die bislang noch unbekannte Zeugin (im Bereich Gräfelfing), die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Aufgrund des geschilderten Falles rät die Münchner Polizei insbesondere älteren Personen ein „gesundes“ Misstrauen aufdringlichen Fremden gegenüber zu zeigen.

Wehren Sie sich gegen zudringliche Fremde notfalls auch energisch: Sprechen Sie laut mit Ihnen oder rufen Sie um Hilfe! Verständigen Sie über Notruf 110 die Polizei!

1296. Vorsätzliche Brandstiftung an einem Pkw – Harlaching

Am Dienstag, 06.09.2022, gegen 03:00 Uhr wurde ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München im Bereich Perlacher Forst auf einen dort geparkten Pkw Ford Mustang aufmerksam, dessen Heck in Vollbrand stand. Er verständigte sofort die Feuerwehr, welche den Brand zügig löschen konnte. Die hinzugerufene Polizei konnte im Bereich des Pkw Brandbeschleuniger auffinden, weshalb derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen wird.

Der 62-jährige Halter des beschädigten Fahrzeugs mit Wohnsitz im Landkreis Starnberg konnte bislang noch nicht durch die Polizei erreicht werden.

Zu dem Fahrzeug wurde durch den Brand auch der Bordstein sowie ein Teil des Buschbestands im Perlacher Forst beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Es wurden keine Personen verletzt.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 13.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.