PASSAU/NIEDERBAYERN. An zwei Samstagen lud das Polizeipräsidium Niederbayern die Angehörigen der niederbayerischen Sicherheitswacht heuer zum ersten Mal in das neue Ämtergebäude nach Passau ein. Die diesjährige Fortbildung stand ganz unter dem Motto der Prävention und Eigensicherung. In diesem Jahr nahmen rund 100 Angehörige der Sicherheitswacht an der Fortbildungsveranstaltung teil.