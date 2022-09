NÜRNBERG. (1097) Am Montagabend (05.09.2022) trat im Nürnberger Stadtteil Langwasser ein Exhibitionist gegenüber einer Frau auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Die Geschädigte befand sich gegen 18:20 Uhr in der Kleingartensiedlung in der Karl-Schönleben-Straße als ihr ein Unbekannter mit heruntergelassener Hose auf einem Fahrrad entgegen kam.

Als er sich auf Höhe der Frau befand, sprach der Unbekannte die Geschädigte an und zeigte sich ihr gegenüber in schamverletzender Art und Weise. Anschließend flüchtete der Mann unerkannt.

Beschreibung:

Etwa 29 Jahre alt, ca. 175 cm groß, nackenlange Haare, Dreitagebart, osteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug eine dünne graue Jacke und eine kurze Stoffhose. Bei dem mitgeführten Fahrrad handelte es sich um ein Herrenrad.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Lisa Hierl / bl