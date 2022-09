RAMSAU, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Montagvormittag des 5. Septemeber 2022 kam eine 29-jährige Tegernseerin mit ihrem E-Bike alleinbeteiligt zu Sturz. Die junge Frau verstarb später in einem Krankenhaus. Die Polizeiinspektion Berchtesgaden hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Am Montag, den 05.09.2022, um 09:50 Uhr, fuhr eine 29-jährige Tegernseerin hinter ihrem Lebensgefährten mit einem E-Bike in der Ramsau auf der Triebenbachstraße bergab in Richtung Hintersee. Die 29-Jährige verbremste sich in einer Rechtskurve und stürzte daraufhin alleinbeteiligt auf den Asphalt. Hierbei fiel die Dame auf den Fahrradlenker und zog sich dadurch schwere innere Verletzungen im Bauchbereich zu. Die Verletzte wurde nach medizinischer Erstversorgung vor Ort im Anschluss mit der österreichischen Luftrettung in ein Krankenhaus in Salzburg zur weiteren Behandlung verbracht. Am Nachmittag des Unfalltages verstarb die 29-Jährige im Salzburger Klinikum aufgrund ihrer Verletzungen.

Durch die Polizeiinspektion Berchtesgaden wurden noch an der Unfallstelle die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.