EISINGEN, LKR. WÜRZBURG. Am späten Freitagabend hat die Würzburger Polizei bei einer Pkw-Kontrolle größere Mengen Rauschgift sichergestellt. Die Beamten nahmen den 31-Jährigen am Steuer vorläufig fest. Er befindet sich inzwischen wegen des Verdachts des Rauschgifthandels in Untersuchungshaft.

Gegen 22.00 Uhr stoppte die Streifenbesatzung einen Pkw, der in der Stöckachstraße unterwegs war. Bei der nachfolgenden Kontrolle wurden bei dem 31-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Beamten nahmen das Fahrzeug genauer unter die Lupe und entdeckten hierbei u. a. rund 500 Gramm Marihuana, ca. 500 Gramm Amphetamin, 29 Ecstasy-Tabletten sowie eine geringe Menge Kokain. Neben dem Rauschgift wurden auch über 10.000 Euro sichergestellt, die möglicherweise aus Drogengeschäften stammen könnten.

Da der Verdacht bestand, dass der aus Würzburg stammende Fahrer zum Zeitpunkt seiner Fahrt unter Drogeneinfluss stand, wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst. Den Rest der Nacht verbrachte der 31-Jährige in einem Haftraum, bevor er am Samstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt wurde. Dieser erließ gegen den Festgenommenen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge.

Der Beschuldigte wurde nach der Eröffnung des Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Würzburg und der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführt.