REGENSBURG. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Regensburger Herbstdult sei ein Mann von einer Gruppe angegriffen und dabei auch gegen den Kopf getreten worden. Die Kriminalpolizei Regensburg sucht nun Zeugen des Vorfalls.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (3./4. September 2022) gegen 00:30 Uhr wurde nach der Regensburger Herbstdult ein junger Mann von einer Gruppe körperlich angegriffen. Der Mann befand sich auf dem Weg von der Regensburger Dult in Richtung Innenstadt auf Höhe der Lieblstraße in Regensburg, als es zu der Auseinandersetzung kam. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 32-Jährige von mehreren Personen attackiert und ging dabei zu Boden. Dort sei dann auch mit den Füßen gegen den Kopf des jungen Mannes getreten worden. Die hinzugerufene Polizei konnte vor Ort noch einen Tatverdächtigen festnehmen.

Der Rest der Gruppe hatte sich beim Eintreffen der Polizei jedoch bereits entfernt.

Der verletzte Mann wurde in ein Regensburger Krankenhaus zur medizinischen Versorgung gebracht, verließ dieses kurz darauf aber wieder.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat nun die Ermittlungen übernommen und bittet Augenzeugen, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden. Auch andere Hinweise die zur Tataufklärung beitragen können werden unter dieser Nummer entgegen genommen.