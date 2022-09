NÜRNBERG. (1092) Am frühen Sonntagmorgen (04.09.2022) brachen Unbekannte in Büroräume einer Parfümerie in der Nürnberger Innenstadt ein. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 04:00 Uhr löste die Alarmanlage einer Parfümerie in der Karolinenstraße aus. Ursächlich hierfür war, dass sich Unbekannte gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu den Geschäfts- und Büroräumen verschafften. Bei einer Absuche durch die Einsatzkräfte vor Ort konnten jedoch keine Personen mehr festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist kein Entwendungsschaden bekannt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken sicherte die Spuren. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei geführt. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.



Erstellt durch: Theresa Schote