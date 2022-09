Stadt und Landkreis Miltenberg

Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten nach Spielschluss eines Amateurfußballspiels - Polizei ermittelt

KLINGENBERG, OT RÖLLFELD, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagnachmittag ist es nach Spielende eines Fußball-Kreisklassespiels zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 29-Jähriger soll hierbei auch mit einer Flasche geschlagen worden sein. Die Polizei Obernburg ermittelt zu dem Vorfall.

Nach Abpfiff des Fußballspiels zwischen zwei Landkreisvereinen war es gegen 17.00 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen unter Zuschauern zu einem verbalen Streit gekommen, der eine körperliche Auseinandersetzung zur Folge hatte, an der eine noch nicht abschließend geklärte Anzahl an Personen beteiligt war.

Im Laufe des handfesten Streits soll ein 29-Jähriger von einem 43-Jährigen auch mit einer Flasche geschlagen worden sein, wodurch der 29-Jährige eine Platzwunde am Kopf davontrug. Das Geschehen hatte seinen Ursprung zunächst am Spielfeldrand und verlagerte sich im weiteren Verlauf vor das Sportgelände.

Die hinzugerufene Polizei konnte die Lage beruhigen, sah sich jedoch auch vereinzelt Beleidigungen ausgesetzt. Der Schiedsrichter der Partie wurde während der Auseinandersetzung offensichtlich bedroht. Entsprechende Strafverfahren wurden bereits eingeleitet.

Ermittlungsbeamte der Polizei Obernburg sind inzwischen mit den Untersuchungen der Geschehnisse betraut. Insbesondere der Tathergang sowie die einzelnen Tatbeteiligungen sind Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Bereits vor über einer Woche ist ein schwarzer Opel Corsa von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer auf dem ALDI-Parkplatz in der Bahnhofstraße beschädigt worden. Der Unfall muss sich nach bisherigen Erkenntnissen am Samstag, den 27. August, zwischen 14.00 bis 15.00 Uhr, ereignet haben. Am Fahrzeug des Geschädigten wurde das rechte Heck beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf rund 100 Euro belaufen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt - 58-Jähriger schwerverletzt in Krankenhaus eingeliefert

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagnachmittag ist ein Motorradfahrer auf der B47 alleinbeteiligt verunfallt. Der Fahrer zog sich hierbei mehrere Frakturen zu und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Miltenberg.

Dem Sachstand nach befuhr ein 58-jähriger Zweiradfahrer um 15.30 Uhr die Strecke von Amorbach in Richtung Boxbrunn. Aus bislang ungeklärter Ursache hat der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Motorrad der Marke BMW verloren und ist in der Folge alleinbeteiligt zu Fall gekommen.

Der 59-Jährige zog sich dadurch mehrere Knochenbrüche zu und wurde zur weiteren Behandlung von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Neben Notarzt und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Amorbach an dem Einsatz beteiligt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden von der Polizei Miltenberg aufgenommen.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs – Weiterfahrt unterbunden - Bekannter will helfen und zeigt gefälschten Führerschein vor

LANDKREIS ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach einen Fahrzeugführer auf der A3 im Bereich des Parkplatzes Birkenhain. Der 36-jährige Mann war ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Die Weiterfahrt wurde von der Polizei unterbunden. Sein 52-jähriger Bekannter, der das Auto abholen wollte, zeigte einen gefälschten Führerschein vor. Die Beamten haben gegen beide Männer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Den Citroen Berlingo kontrollierten die Beamten gegen 14.00 Uhr, wobei sie schnell feststellen konnten, dass der 36-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Das Auto musste er entsprechend stehen lassen. Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Der Mann hatte einen Freund verständigt, der das Fahrzeug hätte abholen sollen. Als der 52-jährige Bekannte des 36-Jährigen bei der Verkehrspolizei gegen 18.00 Uhr angekommen war, kontrollierten die Beamten zunächst den Führerschein des Mannes. Tatsächlich erkannten sie schnell, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelte. Das Fahrzeug musste weiter in Verwahrung bleiben und gegen den 52-Jährigen ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet werden.

Einbruch in Wohnung - Ohne Beute verschwunden - Kripo bittet um Zeugenhinweise

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag haben sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verschafft. Beute haben die Täter offensichtlich nicht gemacht. Möglicherweise wurden sie bei der Tat gestört. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Tathergang waren unbekannte Täter am Sonntag, zwischen 11.00 Uhr und 15.00 Uhr, in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bassenser Straße eingedrungen. Sie hatten sich die Abwesenheit der Bewohner offensichtlich zu Nutze gemacht und durchsuchten im Inneren die Räumlichkeiten. Den aktuellen Erkenntnissen nach sind die Einbrecher jedoch ohne Beute in unbekannte Richtung geflüchtet. Möglicherweise sind sie bei der Tatausführung gestört worden.

Die Wohnungsinhaber hatten den Einbruch bei ihrer Rückkehr bemerkt und schließlich die Polizei verständigt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Bassenser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.