WÜRZBURG / Innenstadt. Eine Streife der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bemerkte am Sonntagmorgen in der Eichhornstraße einen auf den Boden liegenden verletzten Mann. Seiner Schilderung nach wurde er von zwei unbekannten Männern überfallen. Zur Versorgung der Verletzungen kam der 47-Jährige mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus.



Die Beamten der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt befanden sich auf Streifenfahrt, als sie gegen 07:50 Uhr auf den verletzten Mann in der Eichhornstraße zwischen Oberthürstraße und Dominikanergasse aufmerksam wurden. In einer ersten Befragung gab er an, dass er zwischen 07:00 und 07:45 Uhr auf einer Bank saß und ihn plötzlich zwei Unbekannte ins Gesicht schlugen und anschließend seinen Geldbeutel entwendeten.



Beschreiben konnte er die Männer wie folgt:

Ca. 25 Jahre alt

Haare seitlich sehr kurz rasiert, dunkle Hautfarbe



Der angeforderte Rettungsdienst brachte den 47-Jährigen zur Versorgung der Platz- und Schürfwunden in ein Krankenhaus.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 um Zeugenhinweise.