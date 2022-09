HOHER GÖLL - MANNLGRAT, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Sonntagnachmittag des 4. September 2022 ereignete sich gegen 14.00 Uhr am Mannlgrat ein tödlicher Bergunfall, bei welchem ein 35-jähriger Sonthofener sein Leben verlor. Die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd übernahm noch vor Ort die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.

Der 35-jährige Sonthofener war zusammen mit seiner 30-jährigen Begleiterin auf dem Weg vom Kehlsteinhaus in Richtung Schustersteig. Das Paar entschied sich auf der Hälfte des Weges umzudrehen, der 35-jährige Begleiter lehnte sich nach einer Engstelle an einen ca. 2 Meter hohen Felsen, um auf seine Freundin zu warten. Daraufhin kippte der Fels samt dem Begleiter in Richtung Abgrund und stürzte ca. 100 Meter in die Tiefe. Der Mann war sofort tot.

Seine Begleiterin, die alles mitansehen musste, konnte über eine Folgeseilschaft sofort die Bergrettung verständigen. Über die Integrierte Leitstelle wurde umgehend der Rettungshelikopter Christoph 14 sowie der Polizeihelikopter Edelweiß zur Absturzstelle beordert. Ein Notarzt, der ebenfalls alarmiert wurde, konnte dem Verunglückten nicht mehr helfen, dieser war unmittelbar an seinen schweren Verletzungen erlegen. Seine Begleiterin wurde vom Rettungshubschrauber ausgeflogen und durch das Kriseninterventionsteam der Bergwacht Berchtesgaden betreut. Ein Polizeibergführer übernahm im Anschluss die Unfallaufnahme.