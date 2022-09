STEINBACH A.WALD, LKR. KRONACH. Im Gemeindeteil Kehlbach brannte am Sonntagvormittag eine Scheune vollständig ab. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach 11 Uhr meldeten Zeugen über Notruf den Brand der Scheune im Marktweg. Beim Eintreffen der knapp 200 Einsatzkräfte stand diese bereits in Vollbrand. Umgehend begannen die Feuerwehrkräfte mit den Löscharbeiten, konnten jedoch das Einstürzen und das vollständige Abbrennen der Scheune, in der Strohballen gelagert waren, nicht mehr verhindern. Zudem wurden durch die Hitze des Feuers mehrere umliegende Gebäude in Mitleidenschaft gezogen und eine Garage mit zwei Fahrzeugen beschädigt.

Drei Anwohner sowie eine Feuerwehrfrau erlitten leichte Verletzungen. Aufgrund eines Schocks und einer Rauchgasvergiftung kamen hiervon zwei Personen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.000 Euro.

Beamte des Kriminaldauerdienstes haben vor Ort die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Ursache des Feuers aufgenommen.