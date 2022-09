Einbruch in Wohnung – Zeugen gesucht

ÜCHTELHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT. Am Samstagmorgen verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zutritt in ein Einfamilienhaus und entwendete dort eine Gelkassette samt Bargeld. Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang auch um Zeugenhinweise.

Am Samstagmorgen, zwischen 07.45 Uhr und 08.30 Uhr hat eine bislang unbekannte Person die Haustüre eines Einfamilienhauses in der Gartenstraße aufgebrochen, während der Bewohner abwesend war. Der oder die Täterin entwendeten aus dem Anwesen eine Geldkassette in der sich ein hoher vierstelliger Betrag an Bargeld befand.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt übernahm noch vor Ort die Ermittlungen und bittet Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Tel. 09721/202-1731 zu melden.