1740 - Unbekannter fährt Fußgänger mit Fahrrad an - Zeugen gesucht

Kriegshaber - Am Freitagnachmittag (02.09.22), gegen 15:30 Uhr, befand sich ein Fußgängerpärchen auf dem Gehweg an einer Engstelle der Baustelle Bgm.-Ackermann-Straße / Holzbachstraße. Ein unbekannter Fahrradfahrer wollte trotz der Engstelle an dem Pärchen vorbeifahren. Daraufhin wies ihn der 42-Jährige darauf hin, er möge doch bitte warten, bis der Weg wieder breiter sei.

Der Radfahrer fuhr dem Mann anschließend absichtlich in den Rücken und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Das Pärchen beschrieb den Fahrradfahrer wie folgt: ca. 60 Jahre alt, etwa 185 cm groß, schlank, europäisches Aussehen, er trug einen 3-Tage-Bart, ein blaues Hemd und blaue Jeans, eine Sonnenbrille und dunkle Schuhe. Am Fahrrad befand sich auf der rechten Seite eine Satteltasche/Koffer.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 6, unter der Tel. 0821/323-2610 zu melden.

1741 - Streit um Behindertensitzplatz

Kriegshaber - Bereits am Donnerstag (01.09.22), gegen 12:45 Uhr, kam es in der Straßenbahnlinie 2 zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 64-Jährigen und einem unbekannten Mann. Grund des Streits, war eine 58-Jährige, die mit ihrem Rollator einstieg und den Behindertensitzplatz für sich beanspruchte. Auf diesem Platz saß jedoch der Unbekannte, der ein verbundenes Auge hatte und ebenfalls Anspruch auf den Sitzplatz erhob.

Der unbekannte Mann mit dem verbundenen Auge stand schließlich auf und ging weg, kam dann jedoch unvermittelt auf den 64-Jährigen zu und würgte diesen kurz. Der 62-Jährige stieß den Mann daraufhin weg.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 40-45 Jahre alt, etwa 175 - 180 cm groß, untersetzt, er hatte kurze dunkle Haare und trug ein weißes FCA-T-Shirt, eine hellgraue Jogginghose, schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen und eine schwarze FFP2-Maske. Das rechte Auge des Mannes war abgeklebt.

Zeugenhinweise nimmt die PI Augsburg 6, unter der Tel. 0821/323-2610, entgegen.

1742 - Beziehungsstreit, Trunkenheitsfahrt und schließlich Widerstand geleistet

Innenstadt / Haunstetten - Am Freitag (02.09.22), gegen 18:30 Uhr, kam es zu einem Beziehungsstreit auf einem Parkplatz in der Langenmantelstraße. Ein 31-Jähriger trat hierbei seine 27-jährige Ehefrau mit dem Fuß und zerrte sie am Arm. Zudem beleidigte er sie mehrfach.

Die 27-Jährige begab sich daraufhin zu ihrer Schwester nach Haunstetten. Der 31-Jährige folgte seiner Frau mit dem Pkw und verhielt sich auch hier äußerst aggressiv.

Beim Eintreffen der Polizei wurde dem Mann ein Kontaktverbot ausgesprochen. Da der Mann alkoholisiert war und nach Angaben mehrerer Zeugen mit dem Auto gekommen war, wurde ein Atemalkoholtestgemacht, der einen Wert von mehr als 1,3 Promille ergab. Daraufhin wurde auf zur Dienststelle nach Göggingen gebracht, um eine Blutentnahme durchzuführen.

Da der 32-Jährige mehrfach ankündigte im Anschluss wieder seine Frau aufzusuchen, sollte er in den Polizeiarrest gebracht werden. Hierbei sperrte er sich massiv und versuchte einem Polizeibeamten einen Schlag mit dem Kopf zu verpassen.

Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

1743 - Zeugensuche nach Körperverletzung

Universitätsviertel - Am heutigen Sonntag, gegen 04:30 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen vor einer Diskothek in der Piccardstraße ein. Da einer der Geschädigten angab, mit einer Waffe geschlagen worden zu sein, fuhren mehrere Streifen beschleunigt an die genannte Örtlichkeit.

Aufgrund der starken Alkoholisierung war eine Sachverhaltsabklärung schwer möglich.

Zwischen mehreren unbekannten Tätern und den beiden Geschädigten (29 und 22 Jahre alt) kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Streit. Hierbei schlug einer der Täter dem 29-Jährigen mit einem Gegenstand ins Gesicht. Ob es sich hierbei tatsächlich um eine Waffe handelte, konnte nicht abschließend geklärt werden. Bei der sich entwickelnden körperlichen Auseinandersetzung wurde auch der 22-Jährige durch einen Schlag an den Kopf verletzt.

Nachdem die Securitymitarbeiter einschritten, entfernte sich die unbekannte Tätergruppe. Eine Befragung der anwesenden Personen lieferte keine brauchbaren Ergebnisse, deshalb werden weitere Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710 zu melden.

1744 - Rotlichtverstoß führt zu Verkehrsunfall

Oberhausen - Am Samstag (03.09.22), gegen 09:15 Uhr, befuhr eine 80-Jährige die Zollernstraße und wollte an der Kreuzung zur Thomas-Breit-Straße geradeaus weiter in Richtung Donauwörther Straße fahren. Zeugen gaben an, dass die Frau hierbei das für sie geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtete.

Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug einer 60-Jährigen. Deren Fahrzeug wurde mehrere Meter weit geschleudert und kollidierte mit einem Lichtmasten.

Die 80-Jährige und ihr 85-jähriger Beifahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die 60-Jährige erlitt Prellungen und wurde zur weiteren Untersuchung ins Universitätsklinikum gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Durch die Kollision mit dem Lichtmasten wurde dieser abgeknickt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.