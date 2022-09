1282. Organisierter Callcenterbetrug, sogenannter Schockanruf; Festnahme eines Abholers – Neuperlach

Am Donnerstag, 01.09.22, gegen 13:40 Uhr erhielt eine 75-Jährige, mit Wohnsitz in München, einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus und gab vor, dass die Tochter der 75-Jährigen einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte. Bei diesem Unfall sei eine andere Frau schwer verletzt worden und müsse operiert werden. Damit ihre Tochter nicht ins Gefängnis müsse, müsse sie mehrere 10.000 Euro Kaution bezahlen. Um weiter Druck auf die 75-Jährige aufzubauen, gab der unbekannte Täter das Telefon an eine Frau weiter, die sich weinend als Tochter der Seniorin ausgab.

Die 75-Jährige gab an, soviel Geld nicht zu Hause zu haben und ihr Mann, ebenfalls 75 Jahre alt, müsse das Geld erst von der Bank holen. Sie selbst blieb zu Hause und hielt die Gesprächsverbindung offen. Da sie den Betrug erkannte, verständigte sie nebenbei unbemerkt den Polizeinotruf 110. Nachdem ihr Mann mit einem fingierten Geldumschlag nach Hause kam, wurde mit dem unbekannten Täter eine Geldübergabe an den Abholer „Herr Schwarz“ vereinbart.

Bei dieser Übergabe konnte der Abholer, ein 16-jähriger Pole, ohne Wohnsitz in Deutschland, festgenommen werden. Der 16-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen Betrug ermittelt.

Die weiteren Ermittlungen hat die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei übernommen.

1283. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person schwer verletzt – Harlaching

Am Freitag, 02.09.2022, gegen 14:10 Uhr, befuhr ein 75-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem BMW Pkw die Prößlstraße in Richtung Geiselgasteigstraße. An der Einmündung zur Geiselgasteigstraße bog er in diese nach links ab. Ein in Fahrtrichtung Grünwald auf der Geiselgasteigstraße wartendes Taxi hatte ihm das Abbiegen durch Zeichen ermöglicht.

Zeitgleich befuhr ein 40-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ostallgäu mit einem Kawasaki Kraftrad die Geiselgasteigstraße in Fahrtrichtung Grünwald. An der Einmündung der Prößlstraße überholte er das wartende Taxi und es kam zum Zusammenstoß mit dem BMW des 75-Jährigen.

Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad wurde schwer, der Pkw leicht beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme war die Geiselgasteigstraße für ca. eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1284. Pkw-Fahrer übersieht Kreisverkehr; zwei Personen leicht verletzt – Oberhaching

Am Samstag, 03.09.2022, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in München zusammen mit zwei Beifahrern (ein 28-Jähriger mit Wohnsitz in München und ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München) in einem Audi Pkw den Grünwalder Weg in Oberhaching in Richtung Kybergstraße.

Am Kreisverkehr zur Kybergstraße überfuhr der Pkw aus bislang unbekannter Ursache die Mittelinsel und schleuderte weiter in die Kybergstraße. Dort kollidierte er mit zwei geparkten Fahrzeugen (Mercedes Pkw und VW Pkw) und kam kurz darauf zum Stehen.

Der 20-Jährige sowie ein weiterer Beifahrer waren zum Unfallzeitpunkt leicht alkoholisiert. Kurz vor dem Unfall kauften die Unfallbeteiligten Bierflaschen in einer nahegelegenen Tankstelle. Der 20-Jährige und der 28-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

Das Fahrzeug des 20-Jährigen sowie der geparkte Mercedes Pkw wurden schwer beschädigt. Der VW Pkw lediglich leicht. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in Oberhaching im Bereich der Raiffeisenallee, Grünwalder Weg und Kybergstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Verkehrspolizei, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1285. Einbruch in Einfamilienhaus – Solln

Am Samstag, 03.09.2022, gegen 07:20 Uhr, gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus, indem sie die Glasscheibe einer Terrassentür einschlugen. Durch diese Terrassentür drangen die Täter in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume nach Stehlgut.

Mit der Tatbeute mehrerer Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Zehntausend Euro verließen sie das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.

Durch das gewaltsame Öffnen der Terrassentür wurde ein Alarm ausgelöst. Da die Nachbarn jedoch nur die im Urlaub befindliche Bewohnerin anriefen, wurde die Polizei erst nach ca. einer Stunde verständigt. Aufgrund des zeitlichen Verzugs kam es zu keinen weiteren Fahndungsmaßnahmen.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Sollner Straße, Melchiorstraße und Bertelestraße (Solln) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1286. Pkw kommt von Fahrbahn ab; eine Person schwer verletzt – Grasbrunn

Am Samstag, 03.09.2022, gegen 10:10 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit seinem VW PKW die Kreisstraße M25 aus Harthausen kommend in Richtung Grasbrunn. In einer Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der 18-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere Tausend geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße M25 in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.