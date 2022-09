KASENDORF, LKR. KULMBACH. Bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw erlitt ein Motorradfahrer auf der Staatsstraße bei Kasendorf am Freitagabend tödliche Verletzungen.

Gegen 17.30 Uhr befuhr der Fahrer des Kraftrades die Staatsstraße St2190. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Mann zwischen Kasendorf und Azendorf in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine. Hierbei rutschte er auf die Gegenfahrbahn, prallte frontal in ein entgegenkommendes Auto und kam darunter zum Liegen. Durch den Zusammenstoß gingen beide Fahrzeuge sofort in Flammen auf. Obwohl die Feuerwehrkräfte schnell vor Ort waren und mit den Löscharbeiten begonnen hatten, brannte das Auto sowie das Kraftrad komplett aus. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr gerettet werden und starb noch an der Unfallstelle.

Die drei Insassen des BMW erlitten leichte Verletzungen und konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Für die weitere Behandlung kamen sie in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zur Klärung des Unfallhergangs kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Kulmbacher Polizei bei der Unfallaufnahme. Die Identität des Motorradfahrers muss nun eine rechtsmedizinische Untersuchung klären.

Die Staatsstraße ist im Bereich der Unfallstelle derzeit noch komplett gesperrt (Stand 21.30 Uhr).