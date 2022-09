1735 – Nach Alkoholfahrt: Fahrer angetroffen

Leitershofen – Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten gestern Abend (01.09.2022) gegen 21.00 Uhr bei der Polizei einen in Schlangenlinien fahrenden Autofahrer. Fast zeitgleich mit dem Streifenwagen traf der 63-jährige Fahrzeuglenker an seiner Wohnanschrift ein und wurde dort kontrolliert. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1, 8 Promille, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt wurde. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

1736 - Einbruch in Farbengeschäft

Dillingen - In der Nacht vom 31.08.2022, 18.15 Uhr auf den 01.09.2022, 07.50 Uhr wurde in ein Farbengeschäft in der Hausener Straße (auf Höhe der einstelligen Hausnummern) eingebrochen. Nachdem die Eingangstüre aufgehebelt wurde, wurde neben einer Geldkassette auch Kleingeld im Gesamtwert von ca. 1.000 Euro aus dem Innenraum entwendet. Zudem entstand an der Eingangstür ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise.

1737 - Exhibitionist für weitere Fälle verantwortlich

Donauwörth - Dem am gestrigen 01.09.2022 festgenommenen 21-jährigen Donauwörther, der am Wörnitzsteg im Neurieder Weg eine 23-Jährige belästigte, konnten inzwischen auch die bereits angezeigten exhibitionistischen Handlungen gegenüber Frauen am 31.08.2022 im Donauwörther Ried sowie in einem Schuhgeschäft in der Donau-Meile nachgewiesen werden. Zudem räumte der geständige Donauwörther zahlreiche weitere Fälle m Stadtbereich Donauwörth ein, so unter anderem jeweils - zum Teil mehrfach - in der Donau-Meile, in einem Supermarkt sowie einem Drogeriemarkt in der Dillinger Straße, am Spielplatz hinterhalb des Kauflandes, in der Spitalgasse, am Wörnitzweg neben der Hindenburgstraße und im Rieder Tor. Die Tatzeiträume liegen alle in den vergangenen sechs Wochen. Hier sind allerdings bislang keine Anzeigen von geschädigten Frauen eingegangen.

Geschädigte werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.

1738 – Verhinderte Trunkenheitsfahrt

Nördlingen - Gerade noch rechtzeitig konnte eine Streifenbesatzung in den frühen Morgenstunden einen 38-Jährigen vor einem folgenschweren Fehler bewahren. Torkelnder Weise war der Mann am Brettermarkt schon aufgefallen. Als der 38-Jährige tatsächlich dann noch auf der Fahrerseite eines Autos einstieg, mussten die Beamten einschreiten. Der Verdacht bestätigte sich, der 38-Jährige war mit über 1,1 Promille alkoholisiert. Angezeigt wird er aber trotzdem, weil er vier Messer der unterschiedlichsten Art mit sich führte, was einen Verstoß nach dem Waffengesetz darstellt.

1739 – Motorrad vs. Auto: Drei Verletzte

Mickhausen - Am gestrigen Donnerstag, 01.09.2022, ereignete sich um 20:05 Uhr ein Verkehrsunfall auf der sogenannten Rennstrecke zwischen Mickhausen und Birkach. Ein 22-jähriger Motorradfahrer kam in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der Motorradfahrer wurde dabei leicht verletzt und kam zur Wundbehandlung in die Wertachklinik nach Bobingen. Auch die beiden Insassen des Pkw erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden an der Unfallstelle ärztlich versorgt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 13.000 Euro. Einsatzkräfte der Feuerwehren Mickhausen und Münster sicherten den Verkehr ab und leuchteten die Unfallstelle aus.