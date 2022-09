Stadt und Landkreis Miltenberg

Mit knapp zwei Promille am Steuer - Führerschein sichergestellt

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagabend hat eine Streifenbesatzung der Obernburger Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der offenbar stark alkoholisiert am Steuer seines Pkw saß.

Kurz nach 18.00 Uhr führte die Streifenbesatzung auf der Staatsstraße 2313 bei Großwallstadt eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Nachdem ihnen Alkoholgeruch in die Nase stieg, führten sie einen Atemalkoholtest durch, der bei dem 40-Jährigen am Steuer einen Wert von rund 1,9 Promille ergab.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein des Mannes sicher und veranlassten eine ärztliche Blutentnahme. Gegen den 40-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Unfallflucht auf Fahrradweg - Zeugen gesucht

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstagnachmittag ist ein 15-jähriger E-Bike-Fahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Mountainbike so schwer verletzt worden, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der andere Unfallbeteiligte fuhr einfach weiter, ohne sich um den verletzten Jugendlichen zu kümmern. Die Obernburger Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Gegen 16.00 Uhr war der 15-Jährige mit seinem E-Bike auf dem Fahrradweg von Hofstetten kommend in Richtung Kleinwallstadt unterwegs. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrradfahrer. Während der Jugendliche stürzte und sich dabei verletzte, fuhr sein Unfallgegner einfach weiter, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er mit einem Mountainbike unterwegs war und einen Fahrradhelm, aber keine typische Fahrradkleidung trug.

Wer den Verkehrsunfall möglicherweise beobachtet hat oder Hinweise zu dem noch unbekannten Fahrradfahrer geben kann, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 bei der Polizeiinspektion Obernburg zu melden.

Stadt und Landkreis Aschaffenburg

Streit mündet in Handgreiflichkeiten - Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagabend sind zwei Männer in einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof in Streit geraten. Dieser verlagerte sich ins Freie, wo es in der Folge u.a. zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Die Polizei erteilte dem Angreifer einen Platzverweis. Gegen ihn wurde zudem ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die beiden Männer im Alter von 38 und 59 Jahren hatten das Schnellrestaurant gemeinsam verlassen, nachdem sie aus bislang noch unbekannten Gründen in Streit geraten waren. Im Freien sei es von Seiten des jüngeren Mannes zu Beleidigungen und Handgreiflichkeiten zum Nachteil seines Kontrahenten gekommen, der dabei leichte Verletzungen erlitt. Darüber hinaus soll der 38-Jährige auch mutwillig das E-Bike des 59-Jährigen beschädigt haben.

Nach erfolgter Sachverhaltsaufnahme erteilten die eingesetzten Beamten dem 38-Jährigen einen Platzverweis, welchem er auch nachkam. Gegen den Mann wird nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Der Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Pkw aufgebrochen und Navi entwendet - Zeugen gesucht

HEIGENBRÜCKEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Mittwochs hat ein Unbekannter einen Pkw aufgebrochen und aus dem Innenraum ein Navigationsgerät entwendet. Im Rahmen ihrer Ermittlungen hofft die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun auch auf Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen muss sich der Pkw-Aufbruch im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 21.30 Uhr ereignet haben. Der Täter schlug an dem Ford Focus, der auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt war, eine Scheibe ein. Anschließend entwendete er aus dem Handschuhfach ein mobiles Navigationsgerät im Wert von etwa 100 Euro.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, das mit dem Fall in Zusammenhang stehen könnte, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Aschaffenburger Polizei zu melden.

Zwei Fahrraddiebstähle - Zeugen gesucht

KARLSTEIN AM MAIN, OT DETTINGEN AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits in der vergangenen Woche sind im Ortsbereich von Dettingen zwei Fahrräder entwendet worden. Die Alzenauer Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen.

Ein Fahrraddiebstahl ereignete sich am Mittwoch, den 24. August 2022, im Zeitraum zwischen 09.00 Uhr und 20.00 Uhr in der Bahnhofstraße. Von einem dortigen Fahrradständer entwendete ein Unbekannter ein schwarz- und rosafarbenes Damen-Mountainbike der Marke "Radon ZR Lady 6.0", das mit einem Fahrradschloss gesichert war. Der Wert des Fahrrades wird auf etwa 550 Euro geschätzt.

Der zweite Fahrraddiebstahl ereignete sich am Vormittag des vergangenen Freitags, den 26. August 2022, im Zeitraum zwischen 10.45 Uhr und 11.00 Uhr. In diesem Fall wurde ein schwarz-weißes Herrenmountainbike entwendet, das in der Schubertstraße abgestellt und ebenfalls mit einem Schloss gesichert worden war. Der Beuteschaden ist bislang noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.