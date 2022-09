BAYREUTH. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte in eine Bäckerei in Bayreuth ein und stahlen Lebensmittel. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Ein Zeuge bemerkte am Freitagmorgen, um 4.25 Uhr, dass die Schiebetür der Bäckerei in der Hugenottenstraße in Bayreuth offen stand und verständigte die Polizei. Die Diebe hatten sich offensichtlich durch die Schiebetür Zutritt zum Verkaufsraum verschafft. Sie durchwühlten die Schränke und stahlen Nahrungsmittel und Getränke im Wert einer niedrigen, dreistelligen Summe. Anschließend flüchteten die Eindringlinge unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer in der Zeit von Donnerstagabend, 17 Uhr, bis Freitagmorgen, 4.25 Uhr, im Bereich der Hugenottenstraße in Bayreuth Wahrnehmungen gemacht hat, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, wird gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kripo Bayreuth zu melden.