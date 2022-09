1275. Betriebsunfall; eine Person tödlich verletzt – Thalkirchen

Am Donnerstag, 01.09.2022, gegen 13:45 Uhr, befanden sich mehrere Bauarbeiter auf dem Dach des Heizkraftwerks München-Süd. Ein 65-jähriger Portugiese, welcher mit Schweißarbeiten beauftragt war, stürzte durch eine mittels Holzbretter verschalte Öffnung im Dach durch einen Schacht nach unten. Die Falltiefe betrug ca. 20 Meter.

Trotz sofort durchgeführter Reanimationsmaßnahmen durch den verständigten Rettungsdienst und rascher Verlegung in ein Krankenhaus, erlag der 65-Jährige kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen.

Das Kommissariat 13 (u.a. Betriebsunfälle) rückte zum Unfallort aus und übernahm die Ermittlungen vor Ort.

1276. Festnahme nach u.a. versuchtem Angriff auf Kraftfahrer – Ramersdorf

Am Dienstag, 30.08.2022, gegen 22:30 Uhr, befand sich ein 23-Jähriger mit Wohnsitz in Kaufbeuren als Beifahrer in einem Skoda Pkw und tippte auf seinem Mobiltelefon. Ein 35-Jähriger mit deutscher Staatsangehörigkeit ging an dem verkehrsbedingt haltenden Pkw vorbei und griff unvermittelt durch die geöffnete Seitenscheibe des Fahrzeuges an das Mobiltelefon des 23-Jährigen. Nur durch die Gegenwehr des 23-Jährigen gelang eine Wegnahme nicht.

In der Zwischenzeit stiegen die drei anderen im Fahrzeug befindlichen Personen aus und hielten den 35-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Eine Passantin hatte bereits den Polizeinotruf 110 verständigt. Um sich aus den Griffen zu befreien, schlug der 35-Jährige mehrfach in den Fahrzeuginnenraum. Hierbei traf er den 23-Jährigen einmal im Gesicht. Der 23-Jährige wurde dadurch leicht verletzt.

Als die Polizei ihn festnahm, wehrte sich der 35-Jährige und sperrte sich bei der anschließenden Fesselung. Zudem spuckte er um sich. Beim Transport zu einer nahegelegenen Polizeiinspektion beleidigte er zwei Polizeibeamte. Bei der Festnahme wurden keine Personen verletzt.

Der 35-Jährige wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Am Mittwoch, 31.08.2022, erließ der zuständige Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen den 35-Jährigen.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

1277. Verkehrsdelikt; Fahrrad und E-Scooter auf Autobahn – Münchner Westen

Am Freitag, 02.09.2022, gegen 00:40 Uhr, verständigten mehrere Autofahrer den Polizeinotruf 110 und teilten mit, dass ein Fahrradfahrer und ein E-Scooterfahrer auf der Autobahn A96 fuhren.

Der Radfahrer fuhr auf der Fahrbahn, welche in Richtung Lindau führt. Dabei fuhr er entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung der Münchner Innenstadt. Der E-Scooterfahrer fuhr auf derselben Fahrbahn, allerdings in Richtung Lindau.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei und der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck konnten den Fahrradfahrer und den E-Scooterfahrer antreffen und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Bei dem Radfahrer handelt es sich um einen 33-Jährigen mit Wohnsitz in München. Der E-Scooterfahrer ist ein 28-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis Kelheim. Beide waren alkoholisiert. Sie wurden nach Abschluss der Sachbearbeitung und einer Blutentnahme im Institut für Rechtsmedizin aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Gegen beide wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohol ermittelt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Inwiefern beide Personen gemeinsam unterwegs waren, ist u.a. Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

1278. Einbruch in Sportartikelgeschäft; ein Tatverdächtiger ermittelt – Ottobrunn

- siehe Medieninformation vom 18.01.2022, Nr. 82

Wie bereits berichtet, gelangte von Samstag, 15.01.2022, 12:30 Uhr, bis Montag, 17.01.2022, 08:45 Uhr, ein bislang unbekannter Täter in ein Sportgeschäft in Ottobrunn. Er entwendet aus den Geschäftsräumen Sportartikel im Wert von mehreren Zehntausend Euro und entfernte sich im Anschluss unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Nach der Anzeigenerstattung wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt. Im Rahmen der Auswertung konnte mit Hilfe des Bayerischen Landeskriminalamtes eine DNA-Spur einem 62-Jährigen Serben ohne festen Wohnsitz in Deutschland zugeordnet werden. Der derzeitige Aufenthaltsort des Tatverdächtigen ist unbekannt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) führt weiterhin die Ermittlungen.

1279. Schwerer Diebstahl aus Baustelle – Laim

Am Sonntag, 28.08.2022, gegen 09:00 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen, wie zwei unbekannte Männer einen Bauzaun weghoben und sich so Zugang zu einer Baustelle in Laim verschafften. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster zu einem verschlossenen Lagerraum und entwendeten daraus hochwertiges Werkzeug. Dieses wurde durch die beiden Täter und einem weiteren Unbekannten, der vor der Baustelle mit einem PKW wartete, in diesen verladen und abtransportiert.

Einer der Täter kehrte kurz darauf zur Baustelle zurück. Zwischenzeitlich verständigte Polizeibeamte konnten diesen dort antreffen und festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 40-jährigen Serben ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt. Außerdem hielt er sich illegal in Deutschland auf.

Die Ermittlungen der Fachdienststelle zu den weiteren tatbeteiligten Personen dauern an.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

1280. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer; eine Person verletzt – Mittersendling

Am Donnerstag, 01.09.2022, gegen 17:40 Uhr, fuhr ein 79-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Passauerstraße stadtauswärts. Er benutzte dabei den rechten Radweg. An der Kreuzung zur Heckenstallerstraße wollte er diese überqueren, um weiter auf der Passauerstraße geradeaus zu fahren.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 54-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw Daimler die Heckenstallerstraße ebenfalls stadtauswärts. Der Pkw-Fahrer wollte die Kreuzung zur Passauerstraße geradeaus überqueren.

Hier kam es nun zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der 79-Jährige schwere Verletzungen (u. a. auch im Kopfbereich) erlitt und vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Fahrradfahrer trug zur Zeit des Unfallgeschehens keinen Fahrradhelm. Der Sachschaden an Fahrrad und Pkw beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war das Abbiegen von der Passauerstraße in die Heckenstallerstraße nicht möglich. Es kam hierdurch zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die betreffende Kreuzung ist durch eine Lichtzeichenanlage geregelt, weshalb hier vermutlich ein Rotlichtverstoß von einem der beiden Unfallbeteiligten unfallursächlich war. Die diesbezüglichen Ermittlungen werden von der Münchner Verkehrspolizei geführt.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei deshalb allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1281. Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Pkw; eine Person verletzt – Untergiesing

Am Donnerstag, 01.09.2022, gegen 11:45 Uhr, fuhr ein 44-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW, die Martin-Luther-Straße stadteinwärts.

Zur gleichen Zeit fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in Esslingen am Neckar mit einem Fahrrad die Silberhornstraße auf dem dortigen Fahrradweg entgegen der Fahrtrichtung ebenfalls stadteinwärts.

An der Kreuzung der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw. Dabei wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen führt die Münchner Verkehrspolizei.