1729 - Betrunken unterwegs

Buttenwiesen - Am 31.08.2022 gegen 06.00 Uhr kam ein 44-jähriger Citroen-Fahrer auf der Staatsstraße 2027 bei Lauterbach alleinbeteiligt in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte beim Gegenlenken gegen die rechte Leitplanke. Durch den Aufprall entstand am Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro, an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Ein Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von deutlich über zwei Promille. Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt, eine Anzeige folgt.

Thierhaupten – Gestern, gegen 17.00 Uhr fuhr ein 75-jähriger Mann mit seinem Pedelec vom Marktplatz in Richtung Franzengasse. Beim Einbiegen stürzte der Senior zu Boden. Er schlug mit dem Kopf gegen den Bordstein, wodurch er sich eine Kopfplatzwunde zuzog, die in der Uniklinik Augsburg versorgt werden musste.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 75-Jährige erheblich alkoholisiert war. Der anschließende Test ergab einen Wert von ca. zwei Promille, eine Blutentnahme wurde durchgeführt, eine Anzeige folgt.

Donauwörth - Eigentlich sollte am Vormittag des 31.08.2022, um 09.15 Uhr, ein

47-jähriger Transporter-Fahrer aus einer westlichen Landkreisgemeinde wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes angehalten werden. Dann schlug den kontrollierenden Polizeibeamten in der Dillinger Straße jedoch beim Öffnen der Fahrertüre deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Auf der Dienststelle der Donauwörther Polizei ergab ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest einen Wert von über 1,1 Promille. Da nun auch ohne Ausfallerscheinungen die Grenze zu einer strafbaren Trunkenheit im Verkehr überschritten war, wurden eine ärztliche Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft stellten die Beamten zudem den Führerschein des 47-Jährigen sicher.

1730 - Exhibitionist aufgegriffen

Donauwörth - Am 31.08.2022, um 08.35 Uhr, war eine 23-jährige Donauwörtherin zu Fuß auf dem hölzernen Wörnitzsteg in Richtung Kaufland unterwegs. Hierbei kam der Frau ein junger Mann entgegen, der vor ihr seine Hose öffnete und an seinem entblößten Penis manipulierte. Als die 23-Jährige daraufhin zügig weiterging, spielte der Mann fortlaufend an seinem Geschlechtsteil herum und suchte dabei gezielt Augenkontakt zu der Geschädigten. Diese informierte per Handy die Polizei. Eine sofortige Nahbereichsfahndung durch Kräfte der Donauwörther Inspektion konnte nicht weit vom Tatort entfernt einen 32-jährigen Donauwörther feststellen, auf den die Personenbeschreibung der Geschädigten (ca. 20 Jahre alt, ca. 170 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, 3-Tage-Bart, trug ein blaues Basecap) passte. Der Verdacht zerschlug sich jedoch nach ersten Ermittlungen.

Am heutigen 01.09.2022, um 08:55 Uhr, teilte die Geschädigte eine Wiedererkennung des Exhibitionisten in der Dillinger Straße vor der Donau-Meile mit. Dieser hatte die Hände dabei auffällig in seiner Hose. Eine Streifenbesatzung nahm den 22-Jährigen Donauwörther nur wenige Minuten später fest. Der Tatverdächtige räumte die Vorwürfe ein und wird zur Stunde in der Inspektion erkennungsdienstlich behandelt. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf ein Sexualdelikt wurde eingeleitet.

Etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.