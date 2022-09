Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Bamberg

BAMBERG. Am Montagabend soll ein 21-Jähriger einer jungen Frau das Handy aus der Gesäßtasche gestohlen haben. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann sitzt nun in Haft. Die unbekannte Eigentümerin des Smartphones wird gebeten, sich bei der Kripo Bamberg zu melden.

Um 23.30 Uhr tanzte die junge Besucherin der Sandkerwa in der Nähe des Huppendorfer Bierstandes am Geyerswörthplatz in Bamberg. Ihr Handy hatte sie in der rechten Gesäßtasche verstaut. Der Tatverdächtige soll versucht haben, das Mobiltelefon aus der Tasche herauszuziehen und an sich zu nehmen. Dies konnte allerdings verhindert werden; Zeugen beobachteten das Geschehen und verständigten die Polizei. Die eingesetzten Kräfte nahmen den 21-jährigen Mann fest, die junge Frau war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vor Ort.

Die Eigentümerin des Smartphones wird gebeten, sich dringend unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 mit der Kripo Bamberg in Verbindung zu setzen.

Der Tatverdächtige wurde am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl gegen den Mann. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.