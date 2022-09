KELHEIM. Der Einbruch in einen Supermarkt in der Altmühlstraße ereignete sich nicht, wie zunächst gemeldet, am 31.08.2022, ca. 03.00 Uhr sondern am Donnerstag, 01.09.2022, ca. 03.00 Uhr.

Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet um Zeugenhinweise

Personen, die am 01.09.2022, gegen 03.00 Uhr, in der Altmühlstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 01.09.2022, 12:05 Uhr