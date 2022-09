1270. Vollendeter CEO-Fraud; ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen – Stadtgebiet München

Am Donnerstag, 04.08.2022, gab sich eine damals unbekannte Person gegenüber einer Finanzbuchhalterin einer Organisation per E-Mail als deren Vorsitzende aus. Die Person täuschte vor, dass die Organisation eine bestehende Forderung von mehreren Tausend Euro zeitnah zu begleichen habe. Die Finanzbuchhalterin kam der Aufforderung nach und überwies das Geld auf ein deutsches Empfängerkonto.

Bei der Durchsicht der Kontoumsätze fiel die Überweisung auf, weshalb die Organisation am Donnerstag, 11.08.2022 bei einer Münchner Polizeiinspektion Anzeige erstattete.

Im Rahmen der folgenden umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen des Kriminalfachdezernats 7 (u.a. Wirtschaftskriminalität/Betrug) konnte ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in Köln als Tatverdächtiger ermittelt werden. Das Polizeipräsidium Köln konnte den 25-Jährigen am Dienstag, 16.08.2022 vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme leistete der Tatverdächtigte Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Bei der Widerstandshandlung wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt, welche aber weiterhin dienstfähig waren.

Der 25-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Polizei Köln entlassen.

Ein Großteil des Vermögensschadens konnte bislang gesichert werden.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen werden durch das Kriminalfachdezernat 7 des Polizeipräsidiums München geführt.

Warnhinweis Ihrer Münchner Polizei:

Die Polizei München warnt vor der Betrugsmasche des sogenannten „CEO-Fraud“. Unbekannte Täter geben sich, nach Sammlung jeglicher Art von Information über das anzugreifende Unternehmen, als Geschäftsführer (CEO) des Unternehmens aus und veranlassen eine Mitarbeiterin/einen Mitarbeiter zum Transfer eines größeren Geldbetrages auf in- oder ausländische Konten.

Die Kontaktaufnahme erfolgt in der Regel über E-Mail. Diese wird durch den Täter verfälscht, sodass sie beim Mitarbeiter des Unternehmens den Eindruck erweckt, als würde es sich um den CEO des Unternehmens handeln. Durch teils geschickten Einsatz der folgenden Faktoren gelangen die Täter so immer noch an teils erhebliche Geldbeträge:

Bezugnahme auf vorherige Kommunikation

Einsatz von angeblichen Zeitdruck und Dringlichkeit

Herausstellen der Wichtigkeit des angeschriebenen Mitarbeiters

Begründung der Vertraulichkeit innerhalb des Unternehmens

Autorität und Befugnis des vermeintlichen CEO werden eingesetzt

Wichtige Tipps gegen den „CEO-Fraud“:

Achten Sie darauf, welche Informationen über Ihr Unternehmen öffentlich sind bzw. wo und was Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Zusammenhang mit ihrem Unternehmen publizieren!

Sensibilisieren Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich des beschriebenen Phänomens!

Führen Sie klare Abwesenheitsregelungen und interne Kontrollmechanismen ein!

Bei ungewöhnlichen und gewöhnlichen Zahlungseingängen sollten, vor Veranlassung der Zahlung, folgende Schritte durchgeführt werden: Überprüfen der E-Mails auf Absenderadresse und korrekte Schreibweise Verifizieren der Zahlungsaufforderung durch Rückruf bei der Geschäftsleitung oder Kontrollinstanz

Im Falle einer Überweisung schnellstmögliche Kontaktaufnahme mit der Bank und der örtlich zuständigen Polizei.

1271. Serieneinbrecher zu langer Haftstrafe verurteilt – Stadtgebiet München

-siehe Medieninformation vom 25.01.2022, Nr. 115

Seit November 2021 befand sich ein 47-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz in Untersuchungshaft, nachdem man ihm sieben Fälle von Einbruchsdiebstählen im Jahr 2021 aus dem ganzen Stadtgebiet München nachweisen konnte.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen gelang es der Münchner Kriminalpolizei (Kommissariats 52) insgesamt 19 Fälle von Einbruchsdiebstählen dem 47-Jährigen nachzuweisen. Er hatte sich vor allem darauf spezialisiert Automaten und Umkleideschränke in Kliniken und anderen öffentlichen Gebäuden aufzubrechen. Die Tatbeute lag meist im zwei- bis unteren dreistelligen Eurobereich. Mit der Tatbeute finanzierte der 47-Jährige vermutlich seine Drogensucht.

Der 47-Jährige wurde durch das Landgericht München zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt. Außerdem wurde ein Drogenentzug angeordnet.

1272. Einbruch in Fahrschule – Pasing

Zwischen Dienstag, 30.08.2022, gegen 18:15 Uhr und Mittwoch, 31.08.2022, gegen 16:45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter in eine Fahrschule in Pasing ein. Er verschaffte sich Zugang, indem er eine rückwärtige Terrassentür gewaltsam öffnete.

Der unbekannte Täter durchsuchte das Objekt nach Stehlgut und entwendete einen nicht verankerten Möbeltresor. Im Tresor befanden sich zwei Fahrzeugschlüssel sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Unter Mitnahme der Tatbeute flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Planegger Straße, Weinbergerstraße und Otto-Dischner-Weg (Pasing) gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1273. Organisierter Callcenterbetrug; sogenannter Schockanruf – Ramersdorf

Am Mittwoch, 31.08.2022, gegen 14:20 Uhr, rief eine bislang unbekannte Täterin bei einer über 70-Jährigen mit Wohnsitz in München an und gab sich als ihre Enkelin aus. Die Täterin gab an, in einer Notlage aufgrund eines Unfalls geraten zu sein.

Im weiteren Gespräch übernahm eine zweite unbekannte Täterin und gab sich als Polizistin aus. Sie schilderte erneut, dass die vermeintliche Enkelin in einen Unfall verwickelt worden wäre und dabei eine Person getötet wurde. Die Seniorin müsse eine Kaution hinterlegen, da sonst ihre Enkelin ins Gefängnis kommen würde. Die über 70-Jährige übergab daraufhin wenige Zeit später mehrere Tausend Euro Bargeld in einem Umschlag an einen als Abholer fungierenden unbekannten Mann vor ihrer Haustür.

Der Betrug wurde erst bemerkt, als die über 70-Jährige einige Zeit später ihre richtige Enkeltochter anrief.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die AG Phänomene der Münchner Kriminalpolizei.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, 170 cm groß, kurze Haare

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Görzer Straße, Ständlerstraße, Hochäckerstraße und Balanstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 3 -AG Phänomene-, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen (z. B. Richter, Staatsanwalt, etc.) verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied bzw. ein Angehöriger einen schweren Unfall verursacht hat und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde.

Dieser Hinweis gilt außerdem für Betrugsmaschen ähnlicher Art. Wenn Sie Anrufe von vermeintlichen Personen anderer Behörden erhalten, vergewissern Sie sich über einen unabhängigen Anruf bei dieser Behörde oder beim Polizeinotruf 110, ob der Anrufer tatsächlich in deren Auftrag bei Ihnen angerufen hat.

Wichtige Tipps gegen den Betrug durch Falsche Polizeibeamte:

• Halten Sie in allen Fällen telefonische Rücksprache zu Ihrer Familie/Angehörigen.

• Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

• Die Polizei oder vergleichbare Amtspersonen werden Sie niemals um die Aushändigung von Geld oder sonstige Wertsachen bitten.

• Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

• Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie auch niemals Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.

1274. Verkehrsdelikt; Fahrrad auf Autobahn – Münchner Westen

Am Dienstag, 30.08.2022, gegen 23:45 Uhr, meldeten mehrere Autofahrer einen Fahrradfahrer auf der Autobahn A8, welcher zuerst in Fahrtrichtung Stuttgart, später au derselben Fahrbahn wieder zurück in Richtung München fuhr.

Mehrere Polizeistreifen der Münchner Polizei und der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck waren zunächst ohne Feststellungen. Ca. 20 Minuten später erhielt die Einsatzzentrale der Münchner Polizei erneut mehrere Anrufe, dass sich ein Fahrradfahrer im Aubinger Tunnel A99 sowohl in Fahrtrichtung Salzburg als auch als Geisterfahrer in Richtung Dachau fuhr.

Letztendlich konnte der Radfahrer an der Anschlussstelle Freiham aufgegriffen werden. Bei der Kontrolle machte der 62-Jährige mit Wohnsitz in München einen stark alkoholisierten Eindruck. Beim Absteigen vom Fahrrad verlor er das Gleichgewicht und fiel gegen eine Leitplanke. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Bei einer ersten Befragung gab er an, von der Zielstattstraße in München zu einer Adresse in Freimann fahren zu wollen.

Der 62-Jährige wurde nach Abschluss der Sachbearbeitung und einer Blutentnahme im Institut für Rechtsmedizin wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren entgegen der Fahrtrichtung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge Alkohol ermittelt.

Die Münchner Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.