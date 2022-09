KELHEIM. Ein Supermarkt in der Altmühlstraße wurde am 31.08.2022, etwa gegen 03.00 Uhr, Ziel von Einbrechern.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum bzw. zu den Büroräumen und entwendeten einen Tresor mit einem niedrigen vierstelligen Betrag. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro beziffert.

Kriminalpolizeiinspektion Landshut bittet um Zeugenhinweise

Personen, die am 31.08.2022, gegen 03.00 Uhr, in der Altmühlstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Tel. 09421/868-1014

Veröffentlicht: 01.09.2022, 12:05 Uhr