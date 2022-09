SIMBACH A.INN, LKR. ROTTAL-INN. In der Nacht vom 31.08.2022 auf den 01.09.2022, zwischen 23:00 und 3:30 Uhr, brachte ein bislang unbekannter Täter an einer Asylbewerberunterkunft am Bahnhofsplatz mehrere Graffitis an.

Neben typisch ausländerfeindlichen bzw. rechtsradikalen Parolen wurden dort sowie an einem weiteren Gebäude in der Adolf-Kolping-Straße zudem mehrere Hakenkreuze angebracht. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes entdeckten dies in den frühen Morgenstunden des Donnerstags.

Zeugenaufruf

Die Kripo Passau hat die Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen sowie Sachbeschädigung aufgenommen. Wer im obigen Zeitraum zu den Graffitis verdächtige Beobachtungen im Bereich Bahnhofsplatz/Adolf-Kolping-Straße gemacht hat, wird gebeten sich bei der Kripo Passau unter Tel. 0851/9511-0 zu melden.

Veröffentlicht: 01.09.2022, 10:50 Uhr