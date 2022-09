AMBERG. Ein Jugendlicher aus Amberg wurde von mehreren Tätern ausgeraubt und mit einer Schusswaffe bedroht. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg nahm nach intensiven Ermittlungen mehrere Tatverdächtige fest.

Am Sonntag, den 28. August 2022, gegen 21.40 Uhr verabredeten sich ein 15- und ein 17-Jähriger auf dem Gelände der Fachhochschule am Kaiser-Wilhelm-Ring in Amberg zu einem Rauschgiftgeschäft. Diese Verabredung war jedoch fingiert, der 17-Jährige sollte in eine Falle gelockt werden, da er bei einem 24-Jährigen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach Schulden im unteren vierstelligen Betrag hatte.

Als der 17-Jährige am Treffpunkt ankam, wurde er sogleich von seinem Gläubiger und zwei weiteren Komplizen mit einer Schusswaffe in Empfang genommen. Der säumige Jugendliche wurde körperlich angegriffen und mit Pfefferspray eingesprüht. Weiterhin wurden ihm seine Wertsachen, das mitgebrachte Haschisch und sein Handy abgenommen.

Der 24-Jährige und ein 21-jähriger Komplize brachten den 17-Jährigen in ihre Gewalt und verbrachten ihn in einen bereitgestellten Pkw. Die beiden anderen Täter verließen den Ort des Geschehens ohne weiterer Tatbeteiligung. Die Fahrt ging dann in ein nahegelegenes Waldstück wo das Opfer weiterhin bedroht und geschlagen wurde. Er sollte seine Schulden auftreiben und rief sogar seine Eltern an, welche aber die Geldforderung nicht nachkommen konnten.

Letztendlich ließen die beiden Täter von der Fortsetzung der Tat ab und entließen das verletzte Opfer an der westlichen Altstadt von Amberg.

Zivilfahndern der Polizei gelang im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung die Festnahme der beiden Tatverdächtigen, die zu Beginn der Tathandlungen auf dem Gelände der Fachhochschule mitwirkten. Der Geschädigte wurde befragt und benannte den 24-Jährigen als Haupttäter, der noch in der Nacht an der Wohnung im nördlichen Landkreis angetroffen und festgenommen werden konnte. Bei der Wohnungsdurchsuchung konnten mehrere hundert Gramm Marihuana und das Haschisch, das der 17-jährige mit zum Treffpunkt brachte, sichergestellt werden.

Die Kriminalpolizei Amberg übernahm die weiteren Ermittlungen und konnte am Montagvormittag den vierten Täter, den Fahrer des Pkw, in dem der Geschädigte transportiert wurde, ausfindig machen und vorläufig festnehmen. In enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft Amberg wurden Vernehmungen geführt und Durchsuchungsbeschlüsse bei den Tatverdächtigen vollzogen.

Nach intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei Amberg wurde der 24-Jährige Hauptverdächtige am Dienstag, 30. August 2022, dem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher einen Haftbefehl aufgrund des dringenden Tatverdachts des schweren Raubes, erpresserischen Menschenraubs und gefährlicher Körperverletzung erließ.

Das Opfer konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus mit Platzwunden, Prellungen und Hämatomen wieder verlassen. Auch gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.